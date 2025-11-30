Біля берегів Сенегалу підбили танкер під панамським прапором: судно Mersin подало SOS (відео)

Біля берегів Сенегалу почав тонути танкер M/T Mersin, що належить турецькій компанії Beşiktaş Denizcilik. За попередніми даними, судно, що перевозило нафту, почало подавати сигнали SOS після атаки українських морських дронів.

Турецьке морське агентство Deniz Haber повідомило, що нафтовий танкер M/T Mersin, що належить турецькому судновласнику, був підбитий українським безпілотником. Судно завдовжки 183 метри, завширшки 32 метри та вантажопідйомністю близько 50 тисяч тонн нібито перевозило російську нафту, що, як стверджують журналісти, могло стати причиною нападу.

Судно йде під панамським прапором і було побудовано 2009 року. Востаннє M/T Mersin заходив у російський порт Тамань у серпні, після чого попрямував до західного узбережжя Африки, де тривалий час перебував без руху.

Офіційних заяв від Сенегалу, Туреччини або власників танкера наразі немає. Агентство зазначає, що причини атаки й точні обставини влучання дрона поки що не розкриваються.

Відео дня

Зазначимо, що на моніторинговому ресурсі Vessel Finder вказується, що пункт призначення судна невідомий, однак ця інформація — від 24 листопада. Актуальних даних про маршрут і розташування танкера поки що немає. Також невідомо, чи належало судно до так званого "тіньового флоту" росіян, кораблі якого експортують російську нафту.

Дані про місцезнаходження танкера M/T Mersin Фото: vesselfinder.com

Нагадаємо, 278 листопада в Чорному морі біля берегів Туреччини загорілися два танкери Kairos і Virat, які перебували під санкціями Великої Британії та ЄС за участь у транспортуванні російської нафти.

Пізніше у ЗМІ з'явилися дані з посиланням на джерела в СБУ, що підрив двох танкерів російського "тіньового флоту" в Чорному морі був операцією українських спецслужб, а танкери були атаковані морськими дронами Sea Baby.