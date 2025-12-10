Дроны Sea Baby подбили еще один танкер из теневого флота России в Черном море (видео)

Нефтяной танкер "Dashan" двигался в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала "Новороссийск" с выключенным транспондером.

По разным данным, теневой танкер был либо под флагом Гамбии, либо Коморских островов. Поразили его 10 декабря морские дроны СБУ, сообщает известный украинский волонтер Сергей Стерненко.

"Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины. В результате атаки танкер получил критические повреждения. По предварительной информации, судно выведено из строя", — сказано в сообщении.

Сообщается, что по меньшей мере три морских беспилотника поразили российский танкер, который ранее назывался "Eurochampion".

Группа дронов отправилась из Одесской области еще ночью, обойдя Крымский полуостров.

Интересная деталь: перед атакой британский разведывательный самолет RC-135W работал в воздушном пространстве над западной частью Черного моря.

Сразу после атаки самолет полетел в направлении места расположения танкера. Сейчас он патрулирует параллельно Судаку на южном побережье оккупированного Крыма.

Официально СБУ и ВМС Украины о поражении танкера "Дашан" не сообщали.

Напомним, это уже четвертый пораженный танкер России из "теневого флота" за две недели декабря. Фокус писал о танкере Mersin, который был атакован вблизи Сенегала.

Ранее, в Черном море у берегов Турции загорелись два танкера Kairos и Virat, которые находились под санкциями Великобритании и ЕС за участие в транспортировке российской нефти. Позже в СМИ появились данные со ссылкой на источники в СБУ, что подрыв двух танкеров российского "теневого флота" в Черном море был операцией украинских спецслужб, а танкеры были атакованы морскими дронами Sea Baby.