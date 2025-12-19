СБУ поразила танкер теневого флота РФ в Средиземном море, — источники Фокуса (видео)

Украина атаковала судно российского теневого флота, нанеся удар дронами. Атака была осуществлена в нейтральных водах Средиземного моря.

Пораженным оказался танкер QENDIL. Об этом сообщают источники Фокуса в силовых ведомствах.

Волонтер и блогер Сергей Стерненко опубликовал видео атаки дронов.

Сообщается, что военные спецподразделения "Альфа" СБУ беспилотниками атаковали танкер, который не перевозил ни один груз, а был пустым. Поэтому атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе.

По итогам атаки танкер QENDIL получил критические повреждения, из-за чего не может использоваться по назначению.

Атака на танкер QENDIL — что известно

Утром 19 декабря журналист Александр Невзоров сообщил, что украинские военные могли атаковать судно из теневого флота России, которое шло по Средиземному морю. Он также сообщил о ликвидации генерал-майора ГРУ РФ Андрея Аверьянова, которого Александр Невзоров почему-то называет начальником военной разведки России.

По данным Невзорова, безэкипажные катера вышли из порта Греции, прошли 500 км под водой, после чего запустили дроны.

10 декабря стало известно, что украинские дроны Sea Baby атаковали танкер из теневого флота России в Черном море. Он стал четвертым атакованным танкером за две последние недели.

Администрация Дональда Трампа разрешила удары по "теневому флоту" РФ.

Ранее, в Черном море у берегов Турции загорелись два танкера Kairos и Virat, которые находились под санкциями Великобритании и ЕС за участие в транспортировке российской нефти. Позже в СМИ появились данные со ссылкой на источники в СБУ, что подрыв двух танкеров российского "теневого флота" в Черном море был операцией украинских спецслужб, а танкеры были атакованы морскими дронами Sea Baby.