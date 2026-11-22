У лівійському порту пішов на дно російський військовий корабель. Корвет, ймовірно, атакували безпілотники.

У неділю, 22 листопада, внаслідок удару безпілотників у порту Бенгазі був знищений ракетний корвет "Меркурій" класу "Стерегущий". Про це повідомляють осінтери каналу "Стратегічна авіація".

Чорноморський флот РФ використовував корвет для супроводу та охорони російських транспортних суден, зокрема тих, що перевозили військові вантажі до країн Африки для забезпечення діяльності "Африканського корпусу", а також для захисту морських логістичних маршрутів РФ у Середземному морі.

Корвет "Меркурій" палає Фото: з відкритих джерел

Відзначимо, одним з перших про знищення російського судна повідомив ресурс NavalNews. "Меркурій" знаходився в порту вже кілька днів, коли стався вибух.

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Дим від пожежі на корветі Фото: з відкритих джерел

Канал Exilenova+ повідомляє, що над містом Бенгазі перед вибухом намагалися перехопити та збити невстановлену повітряну ціль.

Пожежа на корветі Фото: скриншот

Видання ClashReport не виключає, що дрони, які потопили російський військовий корабель, були українськими.

Наразі українські військові посадові особи удар по російському корвету не коментували.

Нагадаємо, вранці 22 листопада на військово-морській базі в лівійському місті Бенгазі стало відомо про вибух, який стався на складі боєприпасів. Після вибуху на об’єкті спалахнула пожежа.

Також Фокус писав про ураження російського підсанкційного контейнеровоза Sparta II, який, як підозрюють, перевозив військові вантажі.