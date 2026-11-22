В ливийском порту затонул российский военный корабль. Корвет, вероятно, подвергся атаке беспилотников.

В воскресенье, 22 ноября, в результате удара беспилотников в порту Бенгази был уничтожен ракетный корвет "Меркурий" класса "Стерегущий". Об этом сообщают осинтеры канала "Стратегическая авиация".

Черноморский флот РФ использовал корвет для сопровождения и охраны российских транспортных судов, в частности тех, которые перевозили военные грузы в страны Африки для обеспечения деятельности "Африканского корпуса", а также для защиты морских логистических маршрутов РФ в Средиземном море.

Корвет "Меркурий" горит Фото: из открытых источников

Отметим, что одним из первых об уничтожении российского судна сообщил ресурс NavalNews. "Меркурий" находился в порту уже несколько дней, когда произошел взрыв.

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Дым от пожара на корвете Фото: из открытых источников

Канал Exilenova+ сообщает, что над городом Бенгази перед взрывом пытались перехватить и сбить неустановленную воздушную цель.

Пожар на корвете Фото: скриншот

Издание ClashReport не исключает, что дроны, потопившие российский военный корабль, были украинскими.

На данный момент украинские военные чиновники не комментировали удар по российскому корвету.

Напомним, утром 22 ноября на военно-морской базе в ливийском городе Бенгази стало известно о взрыве, произошедшем на складе боеприпасов. После взрыва на объекте вспыхнул пожар.

Также Фокус писал о поражении российского санкционного контейнеровоза "Sparta II", который, как предполагается, перевозил военные грузы.