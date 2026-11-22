Экстренные службы пытаются потушить пожар на военном объекте, а главная загадка инцидента в Бенгази остается без ответа — что стало причиной взрыва боеприпасов?

Утром 22 ноября на военно-морской базе в ливийском городе Бенгази взорвался склад боеприпасов. После взрыва на объекте вспыхнул пожар, к тушению которого были привлечены экстренные службы. Местные власти призвали жителей не приближаться к военному объекту, пока пожар не будет взят под контроль. Об инциденте сообщило турецкое информационное агентство Anadolu Agency со ссылкой на службу гражданской обороны Бенгази.

По данным журналистов, спасательные подразделения прибыли на военный объект после взрыва и приступили к локализации возгорания на территории военно-морской базы в Бенгази — портовом городе на востоке Ливии. В настоящее время группа экстренного реагирования работает над тем, чтобы локализовать пожар и не допустить его распространения.

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Власти Ливии пока не сообщили, что именно стало причиной взрыва на военно-морской базе.

Также нет официальной информации о возможных погибших и пострадавших. Не уточняется и то, насколько серьезные повреждения получила военная база.

Местная служба гражданской обороны призвала жителей не собираться вблизи военного объекта, пока пожар не будет полностью взят под контроль.

Причины взрыва и его последствия пока устанавливаются.

Что известно о военно-морской базе в Бенгази

Военно-морская база в Бенгази расположена в одном из крупнейших портовых городов Ливии на побережье Средиземного моря. Она является одним из военных объектов на востоке страны, где после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году сохраняется политический и военный раскол.

Бенгази находится под контролем сил, связанных с Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром. Военно-морские силы этой группировки используют местную базу для размещения кораблей и организации морской деятельности.

В 2025 году базу посетил начальник штаба Ливийской национальной армии генерал-лейтенант Халед Хафтар. Тогда командование сообщило о пополнении флота четырьмя скоростными поисково-спасательными катерами. Им были даны названия "Аль-Риджма", "Бенина", "Караса" и "Аль-Акила". В ходе визита также осмотрели инфраструктуру базы и обсудили готовность военно-морских подразделений.

По заявлениям ливийского военного командования, задачи местных морских сил включают не только оборону, но и обеспечение безопасности на море, международное сотрудничество и оказание гуманитарной помощи.

Напомним, Турция и Пакистан направляют войска в Саудовскую Аравию для укрепления её обороны от возможных атак хуситов. 5 октября три страны договорились активировать механизм коллективного сдерживания, согласовать развертывание вооружённых сил и ресурсов, а также назначили первого генерального секретаря оборонного альянса.

Кроме того, Фокус сообщал, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова оказать Саудовской Аравии военную и техническую помощь на фоне атак йеменских хуситов. По его словам, Турция может удовлетворить потребности Эр-Рияда, в частности в техническом оснащении, если королевству понадобится такая поддержка.