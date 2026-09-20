На фоне отказа Трампа: Турция готова помочь Саудовской Аравии в борьбе с хуситами (видео)

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова помочь Саудовской Аравии на фоне атак хуситов. Также турецкое правительство заявило о возможности удовлетворить военные и технические потребности Эр-Рияда.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что у Саудовской Аравии могут возникнуть военные потребности в связи с атаками хуситов, и Анкара готова их удовлетворить. Об этом он заявил в интервью телеканалу NTV.

"У них могут быть определенные военные потребности, особенно в отношении некоторых технических вопросов. Для нас не составит труда их удовлетворить", — сказал Фидан.

По словам министра, речь идет о выполнении союзнических обязательств в рамках "Мекканского соглашения о совместной обороне", которое Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали в августе. Документ предусматривает, что вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на всех, хотя конкретные механизмы военного ответа в соглашении подробно не прописаны.

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Фидан при этом подчеркнул, что Саудовскую Аравию нельзя втягивать в войну между США и Ираном. По его словам, Эр-Рияд не хочет становиться участником этого конфликта, а Турция передала всем сторонам новые предложения по прекращению боевых действий.

Существует множество инициатив, но стороны должны их принять. Есть новые предложения, надеюсь, они их примут. В противном случае кризис можно было бы терпеть до определенного момента, но экономические последствия уже начали выходить за пределы допустимого. заявил глава турецкого МИД.

Саудовская Аравия подверглась ударам хуситов

Агентство Reuters отмечает, что ситуация обострилась после того, как хуситы в июле объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. С тех пор группировка наносит удары по саудовским городам, энергетической инфраструктуре и судоходству, создавая дополнительные риски для экспорта нефти и маршрутов через Красное море.

В субботу хуситы заявили о ракетных и беспилотных ударах по "чувствительным" объектам в Эр-Рияде. Саудовская коалиция заявила о перехвате ракеты, направлявшейся в столицу, а также о отражении атак в нескольких других районах страны.

На этом фоне США отказались предоставить Саудовской Аравии военную поддержку в борьбе с хуситами. В то же время Турция демонстрирует готовность помочь Эр-Рияду в рамках нового оборонного формата, тогда как Пакистан заявил, что пока не обсуждал военный ответ на атаки хуситов.

По мнению экспертов, для Анкары это также возможность усилить свою роль в обеспечении региональной безопасности. Это позволит Турции одновременно остаться членом НАТО, но поддерживать новый трехсторонний формат с Саудовской Аравией и Пакистаном и выступать за дипломатическое урегулирование более широкого конфликта.

Ранее Фокус сообщал о том, как хуситы атаковали Мекку и сбили F-15. По данным военных, саудовские средства ПВО перехватили беспилотник, находившийся к югу от города, прежде чем он успел войти в запретное воздушное пространство.

Впоследствии стало известно, что хуситы атаковали столицу Саудовской Аравии. В настоящее время поступают сообщения о возгораниях и активной работе местной противовоздушной обороны.