На тлі відмови Трампа: Туреччина готова допомогти Саудівській Аравії у боротьбі з хуситами (відео)

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова допомогти Саудівській Аравії на тлі атак хуситів. Також турецький уряд заявив про можливість задовольнити військові та технічні потреби Ер-Ріяда.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Саудівська Аравія може мати військові потреби через атаки хуситів, і Анкара готова їх задовольнити. Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу NTV.

"Вони можуть мати певні військові потреби, особливо щодо деяких технічних питань. Для нас не буде проблемою їх задовольнити", — сказав Фідан.

За словами міністра, йдеться про виконання союзницьких зобов'язань у межах "Мекканської угоди про спільну оборону", яку Туреччина, Саудівська Аравія та Пакистан підписали в серпні. Документ передбачає, що збройний напад на одну з трьох країн розглядатиметься як напад на всіх, хоча конкретні механізми військової відповіді в угоді детально не прописані.

Видео дня

Фідан водночас наголосив, що Саудівську Аравію не можна втягувати у війну між США та Іраном. За його словами, Ер-Ріяд не хоче ставати стороною цього конфлікту, а Туреччина передала всім сторонам нові пропозиції щодо припинення бойових дій.

Є багато ініціатив, але сторони мають їх прийняти. Є нові пропозиції, сподіваюся, вони їх приймуть. Інакше кризу можна було терпіти до певного моменту, але економічні наслідки вже почали перевищувати межу допустимого. заявив глава турецького МЗС.

Саудівська Аравія опинилася під ударами хуситів

Видання Reuters вказує, що ситуація загострилася після того, як хусити в липні оголосили морську блокаду Саудівської Аравії. Відтоді угруповання атакує саудівські міста, енергетичну інфраструктуру та судноплавство, створюючи додаткові ризики для експорту нафти й маршрутів через Червоне море.

У суботу хусити заявили про удари ракетами та безпілотниками по "чутливих" об'єктах у Ер-Ріяді. Саудівська коаліція заявила про перехоплення ракети, яка прямувала до столиці, а також про відбиття атак у кількох інших районах країни.

На цьому тлі США не погодилися надати Саудівській Аравії військову підтримку для боротьби з хуситами. Водночас Туреччина демонструє готовність допомогти Ер-Ріяду в межах нового оборонного формату, тоді як Пакистан заявив, що наразі не обговорював військову відповідь на атаки хуситів.

Для Анкари це також можливість посилити власну роль у регіональній безпеці, вказують експерти. Це дозволить Туреччині одночасно залишитися членом НАТО, але підтримувати новий тристоронній формат із Саудівською Аравією та Пакистаном і виступати за дипломатичне врегулювання ширшого конфлікту.

Раніше Фокус повідомляв про те, як хусити атакували Мекку та збили F-15. За даними військових, саудівські засоби ППО перехопили безпілотник, який перебував на південь від міста, перш ніж він встиг увійти в заборонений повітряний простір.

Згодом стало відомо, що хусити атакували столицю Саудівської Аравії. Наразі повідомляється про займання та активну роботу місцевої протиповітряної оборони.