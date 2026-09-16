Єменські хусити атакували Мекку та збили F-15: саудівці заявляють про ескалацію конфлікту

Мекка є священним місцем для мусульман усього світу. Однак, як стверджують в Ер-Ріяді, єменські хусити перетнули "червоні лінії" та атакували її за допомогою дрона.

За даними військових, саудівські засоби ППО перехопили безпілотник, який перебував на південь від міста, перш ніж він встиг увійти в заборонений повітряний простір. Туркі аль-Малікі, речник очолюваної Саудівською Аравією військової коаліції, яка воює на боці уряду проти хуситів у Ємені, назвав напад "ганьбою". Хусити все заперечують, але заявили, що збили саудівський F-15, пише Tagesschau.

Мекка — священне місто для всіх мусульман Фото: Al Jazeera

У Мекці опублікували попередження для паломників. Це був перший випадок, коли в Мекці було оголошено тривогу з моменту поновлення ескалації конфлікту з хуситами. Спроба атаки з використанням безпілотника стала першим нападом хуситів на Мекку з 2017 року, коли бойовики випустили по священному місту мусульман балістичну ракету.

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"Твердження про напад на Мекку — це стара добра брехня", — заявив представник хуситів Хазем аль-Асад. Він додав, що цим уже "ніхто не обдурить". Однак напади на інші об’єкти в Саудівській Аравії вони не заперечували: повідомили, що завдали удару по нафтовому об’єкту та військовій базі.

Також, судячи з усього, було збито винищувач Саудівської Аравії. Єменські хусити опублікували фото зі збитим F-15. Вони стверджують, що літак було збито "під час виконання ворожої місії" у повітряному просторі єменської провінції Маріб. Чи вижив пілот — невідомо.

Фото: ISNA Фото: ISNA Фото: ISNA

Представник хуситів Ях’я Сарі звинуватив Саудівську Аравію у здійсненні 450 атак у Ємені цього тижня. Хусити вже багато років контролюють значну частину Ємену, зокрема столицю Сану. Саудівська Аравія підтримує урядові сили Ємену в їхній боротьбі проти ополченців, яких підтримує Іран. Наприкінці липня хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії й відтоді завдають ударів по цілях у королівстві. Також Саудівську Аравію атакують з боку Іраку; передбачається, що ці напади здійснюють шиїтські ополчення, які також підтримуються Іраном.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що єменські хусити захопили стратегічний острів Пурім у Баб-ель-Мандебській протоці, який наразі використовується для транспортування нафти, поки іранці та США блокують Ормузьку протоку.

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