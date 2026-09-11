Ціни на нафту стрімко зростуть: єменські хусити захопили стратегічний острів у Червоному морі (відео)

Йдеться про острів Перім у Баб-ель-Мандебській протоці, або, як її ще називають, "протоці сліз". Також було захоплено острів Зукар і ключовий порт Ємену — Моха. Зараз єменські хусити продовжують просуватися до кордону з Саудівською Аравією.

Захоплення острова Перім посилює контроль єменських хуситів над одним із найважливіших світових морських шляхів Близького Сходу, який набув стратегічного значення після блокади Ормузької протоки, повідомляє Reuters.

Єменські хусити фактично взяли під контроль Баб-ель-Мандебську протоку

Раніше два джерела з підтримуваного Саудівською Аравією та визнаного на міжнародному рівні уряду Ємену заявили, що його війська виведені з Періма і що хусити також захопили прибережне місто Дхубаб на материковій частині Червоного моря, розташоване навпроти острова.

Лише напередодні журналісти CNN перебували на острові Перім, де гарнізон єменського уряду прямо заявив їм, що ситуація є критичною.

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Якщо хусити отримають повний контроль над Баб-ель-Мандебською протокою, розташованою на протилежному боці Аравійського півострова від Ормузької протоки, це надасть їхньому союзнику Ірану вирішальну перевагу у війні зі США, скоротивши постачання через другий великий транзитний коридор і спричинивши різке зростання цін на нафту, які й так зросли, сягнувши понад 100 доларів за барель.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, з моменту фактичного закриття Ормузької протоки внаслідок конфлікту з Іраном, через яку раніше проходила п’ята частина світового обсягу нафти, залежить від маршруту через Червоне море.

Тим часом урядові сили Ємену заявили, що спробують відвоювати райони, захоплені бойовиками-хуситами під час їхнього стрімкого наступу цього тижня вздовж узбережжя Червоного моря.

Військовий представник полковник Маджед аль-Назілі закликав мирних жителів уникати користування дорогою між містами Таїз і Моха. Відомо, що єменські хусити обстрілюють цивільні автомобілі.

Останніми днями бої між хуситами та урядовими силами Ємену посилилися, при цьому угруповання, яке підтримує Іран, перенесло свою увагу з півночі та найбільш густонаселених районів країни на контроль над розлогою береговою лінією Ємену.

Єменські хусити стрімко наступають на кордон із Саудівською Аравією

За даними двох іранських джерел, минулого тижня Іран закликав хуситів посилити атаки на Саудівську Аравію, близького союзника США, і пообіцяв збільшити фінансування, постачання зброї та залучення високопоставлених офіцерів для надання їм у цьому допомоги.

Хоча Іран називає хуситів союзниками, він публічно заперечує, що давав їм військові вказівки, заявляючи, що вони "не є їхніми маріонетками".

Саудівська Аравія бомбить цілі хуситів у Ємені, але не стратегічно важливі райони, захоплені угрупованням цього тижня. Це викликало питання про те, чому Ер-Ріяд не втручається більш рішуче, щоб допомогти своїм союзникам із єменського уряду.

Також повідомляється, що спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман двічі телефонував президенту США Дональду Трампу та закликав його розпочати удари по хуситах. Однак Трамп відхилив це прохання, і американські чиновники заявили, що адміністрація наразі не має наміру вживати прямих військових заходів проти хуситів, але надаватиме розвіддані.

Міністри закордонних справ країн Перської затоки планують зустрітися зі своїм іранським колегою в рамках зусиль Оману та Ірану щодо досягнення згоди стосовно тимчасової угоди про регулювання судноплавства через Ормузьку протоку.Зустріч заплановано на понеділок у прибережному місті Салала в Омані.

Нагадаємо, колишній міністр оборони США та екс-директор ЦРУ Леон Панетта вважає, що війна між США та Іраном може тривати щонайменше ще півроку.

Також "Фокус" розповідав, як Росія таємно допомагає Ірану розробляти надзвукові крилаті ракети в рамках масштабної секретної програми військово-технічного співробітництва.