Цены на нефть взлетят: йеменские хуситы захватили стратегический остров в Красном море (видео)

Речь идет о острове Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, или как еще его называют, "проливе слез". Также были захвачены остров Зукар и ключевой порт Йемена – Моха. Сейчас йеменские хуситы продолжают продвигаться к границе с Саудовской Аравией.

Захват острова Перим усиливает контроль йеменских хуситов над одним из важнейших мировых морских путей Ближнего Востока, который стал стратегически важен после блокады Ормузского пролива, сообщает Reuters.

Йеменские хуситы фактически взяли под контроль Баб-эль-Мандебский пролив

Ранее два источника из поддерживаемого Саудовской Аравией и признанного на международном уровне йеменского правительства заявили, что его войска выведены из Перима и что хуситы также захватили прибрежный город Дхубаб на материковой части Красного моря, расположенный напротив острова.

Только накануне журналисты CNN были на острове Перим, где им гарнизон йеменского правительства прямо заявил, что ситуация критическая.

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Если хуситы получат полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, расположенным на противоположной стороне Аравийского полуострова от Ормузского пролива, это даст их союзнику Ирану решающее преимущество в войне с США, сократив поставки через второй крупный транзитный коридор и вызвав резкий рост цен на нефть, которые и так выросли, достигнув более 100 долларов за баррель.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, с момента фактического закрытия Ормузского пролива в результате конфликта с Ираном, через который ранее проходила пятая часть мирового объема нефти, зависит от маршрута через Красное море .

Тем временем правительственные силы Йемена заявили, что попытаются отвоевать районы, захваченные боевиками-хуситами в ходе их стремительного наступления на этой неделе вдоль побережья Красного моря.

Военный представитель полковник Маджед аль-Назили призвал мирных жителей избегать использования дороги между городами Таиз и Моха. Известно, что йеменские хуситы обстреливают гражданские автомобили.

В последние дни бои между хуситами и правительственными силами Йемена усилились, при этом поддерживаемая Ираном группировка переключила свое внимание с севера и наиболее густонаселенных районов страны на контроль над протяженной береговой линией Йемена.

Йеменские хуситы стремительно продвигаются к границе с Саудовской Аравией

По данным двух иранских источников, на прошлой неделе Иран призвал хуситов усилить атаки на Саудовскую Аравию, близкого союзника США, и пообещал увеличить финансирование, поставки оружия и привлечение высокопоставленных офицеров для оказания им в этом помощи.

Хотя Иран называет хуситов союзниками, он публично отрицает, что давал им военные указания, заявляя, что они "не являются их марионетками".

Саудовская Аравия бомбит цели хуситов в Йемене, но не стратегически важные районы, захваченные группировкой на этой неделе. Это вызвало вопросы о том, почему Эр-Рияд не вмешивается более решительно, чтобы помочь своим союзникам из йеменского правительства.

Также сообщается, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дважды звонил президенту США Дональду Трампу и призвал его начать удары по хуситам. Однако Трамп отклонил запрос, и американские чиновники заявили, что администрация в настоящее время не намерена предпринимать прямые военные действия против хуситов, но будет предоставлять разведданные.

Министры иностранных дел стран Персидского залива планируют встретиться со своим иранским коллегой в рамках усилий Омана и Ирана по достижению согласия по временному соглашению об управлении судоходством через Ормузский пролив.Встреча запланирована на понедельник в оманском прибрежном городе Салала.

Напомним, бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта считает, что война между США и Ираном может продлиться как минимум еще полгода.

Также Фокус рассказывал, как Россия тайно помогает Ирану разрабатывать сверхзвуковые крылатые ракеты в рамках масштабной секретной программы военно-технического сотрудничества.