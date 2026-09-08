Сверхзвуковой альянс: как ось "Москва-Тегеран" превращается в стратегическую угрозу для Украины

Россия тайно помогает Ирану разрабатывать сверхзвуковые крылатые ракеты в рамках масштабной секретной программы военно-технического сотрудничества. Совместный проект под кодовым названием C430L реализуется с 2023 года и продолжает активно осуществляться в 2026 году.

Его главная цель — передача Тегерану крайне важных военных технологий, которые страна пыталась получить на протяжении десятилетий. Формальный контракт между российской стороной и Министерством обороны Ирана был подписан в ноябре 2023 года. Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу совершил два ключевых визита в Иран в августе и сентябре 2024 года на фоне обострения международной ситуации.

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Шойгу встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и командующим Вооруженными силами Ирана Мохаммадом Багери. Шойгу также встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

"Визит Шойгу подчеркивает тесный союз между Ираном и Россией, который укрепился после начала войны в Украине в 2022 году. Иран предоставил России военные беспилотники, и две страны недавно заключили соглашение о расширении военного и разведывательного сотрудничества", — отмечало издание New York Times.

Согласно данным масштабного расследования издания Financial Times, основанного на утечке внутренней российской переписки, ведущие российские инженеры помогают Ирану усовершенствовать прямоточный воздушно-реактивный двигатель.

Прямоточный двигатель использует встречный поток воздуха для создания тяги и может поддерживать высокую скорость полета после начального разгона. Для крылатых ракет это позволяет совместить значительную скорость с возможностью полета на низкой высоте. Эта технология позволяет крылатым ракетам поддерживать скорость, в несколько раз превышающую скорость звука.

Организатором программы выступает государственный экспортер вооружений "Рособоронэкспорт" в тесном сотрудничестве с НПО "Машиностроение" — ведущим российским предприятием в сфере стратегического ракетостроения.

Документы свидетельствуют о том, что российские специалисты регулярно посещают Тегеран. В апреле 2025 года "Рособоронекспорт" предложил направить в Иран около двух десятков российских специалистов для проведения технических консультаций. Перед поездкой Тегеран должен был ответить на вопросы о результатах испытаний.

Стоит отметить, что началом иранской ракетной программы можно считать середину 80-х годов прошлого века. Тогда, в 1985 году, Иран сумел закупить у Ливии ракеты Р-17 комплекса "Эльбрус", более известного как "Скад". Кроме того, "Скады" были закуплены у КНДР, которая в 70-х годах получила их от Египта, а в середине 80-х локализовала под названием "Нодон".

По оценкам специалистов, все иранские ракеты основаны исключительно на двух моделях: советской Р-17 из комплекса "Скад" и 9М21 из комплекса "Луна-М". В модернизации и разработке производных вариантов участвовали не только иранские специалисты, но и КНДР. Отмечу, что в 2006 году США официально обвинили китайскую компанию Great Wall Industry в содействии созданию ракет "Фатех".

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Напомню, что в соответствии с резолюцией Совета Безопасности под санкции подпадают компании Parchin Chemical Industries, PB Sadr, а также производители электроники MODAFL и PCI. Китайская компания Zhejiang Qingji Ind Co была включена в санкционный список за продажу Ирану центрифуг и другого оборудования. Также среди тех, кто попал под санкции, оказались Hong Kong Ke.Do International Trade и китайская Qingdao Zhongrongtong Trade Development, которые Минфин США обвинил в продаже Ирану цветных металлов двойного назначения.

"Соединённые Штаты будут и впредь преследовать незаконные транснациональные сети закупок, которые тайно поддерживают иранское производство баллистических ракет и другие военные программы", — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Военные эксперты и аналитики ЦРУ отмечают, что технология усовершенствования прямоточного воздушно-реактивного двигателя предназначена для создания высокоэффективных противокорабельных ракет. Появление такого оружия создает качественно новую угрозу для кораблей ВМС США и их союзников в Персидском заливе.

Сверхзвуковые крылатые ракеты сочетают в себе огромную скорость и способность летать на сверхнизкой высоте. Это оставляет современным системам противовоздушной и противоракетной обороны минимум времени на обнаружение и перехват цели.

По состоянию на осень 2026 года было зафиксировано, что Иран уже провел первые испытания прямоточного двигателя. Однако прямых доказательств того, что готовые сверхзвуковые ракеты совместного производства уже массово поступили на вооружение или развернуты иранской армией, пока нет.

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Поскольку Иран делится с РФ своими модификациями, эти технологические наработки в будущем могут быть использованы Россией для создания новых средств поражения против Украины.

Примечательно, что эта ракетная программа является частью более широкого военного альянса. Иран на протяжении многих лет поставляет России ударные дроны типа Shahed и помог наладить их производство на территории РФ. В свою очередь Россия предоставляет Тегерану оперативные спутниковые снимки высокого разрешения для наблюдения за военными базами США, а также компоненты оружия и боеприпасы.

Кроме того, значительный интерес для ВС РФ может быть связан с одной из последних иранских разработок — баллистической ракетой средней дальности "Хайбар-шекан". При массе боеголовки 500 килограммов и дальности полета 1450 километров она отличается, по словам производителя, высокой маневренностью, что значительно увеличивает вероятность преодоления систем ПВО. Однако в боевых условиях она еще не испытывалась.

По оценкам американской разведки, частью российско-иранского сотрудничества могут быть и крылатые ракеты. У Ирана их немало. Например, речь может идти о ракетах "Мешкат", которые по своим характеристикам очень близки к российским Х-55 — они с начала войны используются для нанесения ударов по Украине (дальность полёта 600 километров, масса боеголовки 960 килограммов, точность 600 метров).

Эта ракета играет ключевую роль в развитии ракетной программы Тегерана и имеет прямую связь с советскими технологиями. В 2001 году Иран нелегально закупил около 12 советских крылатых ракет Х-55, оставшихся после распада Союза. Ракеты Х-55 предназначались для запуска со стратегических бомбардировщиков и могли нести ядерные заряды. Проект "Мешкат" стал официальной иранской программой по обратному инжинирингу этих ракет.

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О создании ракеты "Мешкат" Министерство обороны Ирана впервые объявило в сентябре 2012 года. Тогда заявляли о дальности полета свыше 2000 км. Ракета разрабатывалась для запуска с наземных пусковых установок, кораблей и подводных лодок, а также с самолетов.

Именно на основе наработок проекта "Мешкат" Иран смог создать линейку дальнобойных крылатых ракет, которые впоследствии поставлялись или копировались йеменскими хуситами для нанесения ударов по Саудовской Аравии и кораблям в Красном море.

Сам факт технологического сотрудничества Ирана с Россией вызывает постоянные опасения, что подобные технологии могут циркулировать между Москвой и Тегераном в рамках обмена вооружением.

По данным BBC, в России производство ракет меньшей дальности было ограничено договором РСМД, действовавшим с 1988 по 2019 год. Россия, как и США, не могла испытывать и размещать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования малой и средней (от 1000 до 5500 км) дальности. Договор не запрещал проектировать такие ракеты, но в любом случае создать их большой арсенал до войны Россия не смогла.

По информации NBC News, Россия поставляет в Иран через Каспийское море взрывчатые вещества, компоненты дронов и боеприпасы. Цель операции — пополнить военный арсенал Тегерана, истощенный в ходе боевых действий против США и Израиля в этом году.

Причины, по которым Россия осуществляет эти поставки, заключаются в отвлечении внимания и ресурсов США от Украины. В настоящее время Иран и Россия синхронизировали свои действия в глобальном масштабе. Массированные удары России по Украине и атаки Ирана и его прокси-сил на Ближнем Востоке нацелены на одно и то же оружие — ракеты-перехватчики для комплексов Patriot, NASAMS и т. п. В то же время осложнение американской стратегии на Ближнем Востоке исторически сокращало объем ресурсов, которые Вашингтон мог направлять на войну в Украине.

По оценке бывшего аналитика ЦРУ Джима Ламсона, помощь России в решении технических проблем может стать одним из важнейших направлений военно-технической поддержки Ирана со стороны Москвы за последние годы.

Военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном представляет собой прямую, долгосрочную и серьезную угрозу национальной безопасности Украины. Этот альянс вышел за рамки обычных закупок и превратился в стратегическое партнерство, в рамках которого стороны обмениваются технологиями, боевым опытом и разведывательными данными.

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