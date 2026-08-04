Patriot под замком: почему Трамп отказал Украине и действительно ли это так страшно

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация пока не готова предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, главной причиной является опасение передачи сверхсекретных американских технологий, которые в будущем могут попасть в руки противников Соединенных Штатов.

В то же время это заявление резко контрастирует с предварительными сигналами, которые звучали после саммита НАТО, когда Трамп допускал возможность расширения сотрудничества с Украиной в сфере противовоздушной обороны. Почему позиция американского президента изменилась? Есть ли у Украины шансы получить такую лицензию и какие альтернативы существуют в случае отказа Вашингтона?

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Лицензия на ракеты Patriot: вопрос не только технологий

На мой взгляд, нынешняя позиция администрации США объясняется двумя ключевыми факторами — политическим и безопасностным.

Прежде всего обращаю внимание на то, что Соединенные Штаты остаются монополистом в производстве ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для ЗРК Patriot. Разрешение на лицензионное производство таких ракет получила только одна страна мира — Япония.

Но даже этот пример не свидетельствует о простоте масштабирования производства. Отмечу, что у Японии одна из самых развитых экономик мира, а производством ракет-перехватчиков занимается корпорация Mitsubishi, обладающая значительными промышленными возможностями. Однако даже в таких условиях объемы производства остаются относительно небольшими.

По данным из открытых источников, японские предприятия могут выпускать около 70 ракет-перехватчиков в год. При этом такого количества достаточно для перехвата около трех десятков аэробалистических целей.

В то же время страна-оккупант, по оценкам украинской разведки, способна производить до 150 аэробалистических средств поражения ежемесячно. Именно поэтому, даже если Украина однажды получит американскую лицензию, это не означает быстрого решения проблемы дефицита ракет.

Создание такого производства требует значительного времени, больших инвестиций, специализированных предприятий и доступа к сложным технологическим процессам. Поэтому ожидать скорейшего запуска серийного производства не стоит.

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Политическое давление или прагматичный расчет

Вторым важным фактором является политическая составляющая.

Смена риторики Дональда Трампа может быть связана с активизацией дипломатических процессов вокруг возможных переговоров между Украиной и страной-оккупантом. Обращаю внимание, что в последнее время и сам Трамп, и государственный секретарь Марк Рубио неоднократно говорили о необходимости интенсификации переговорного процесса.

В этом контексте контроль за поставками ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot становится для Вашингтона дополнительным инструментом политического влияния. Поскольку именно США остаются единственным производителем таких ракет в необходимых объемах, они могут использовать их как рычаг не только в отношении Украины, но и других союзников.

В то же время обращаю внимание и на производственные возможности американского военно-промышленного комплекса. Даже США не могут быстро обеспечить большие потребности союзников, ведь выпускают около 600 ракет-перехватчиков в год.

Даже если предположить гипотетическую передачу Украине всего годового объема производства этого ресурса хватило бы лишь на ограниченный двумя месяцами период активного применения.

Именно поэтому нынешний отказ в выдаче лицензии и сдержанность передачи новых партий ракет могут быть частью более широкой политической стратегии Вашингтона.

Соединенные Штаты могут одновременно оказывать давление как на Москву, так и на Киев, пытаясь подтолкнуть стороны к переговорам и поиску компромиссов. Именно этим может объясняться нынешнее изменение заявлений американской администрации.

Почему Вашингтон опасается передачи секретных технологий

Отдельное внимание следует уделить рискам безопасности, которые также влияют на решения американской администрации.

Опасения США не являются новыми. Напомню события 2014–2015 годов, когда Украина получила от американской стороны современные контрбатарейные радары. Но во время боев в районе Дебальцево эти новейшие разработки американского ВПК попали в руки российской стороны.

Тогда это вызвало серьезную обеспокоенность в Вашингтоне, ведь речь шла о новейших военных технологиях. Именно после этого американская сторона стала гораздо более осторожно относиться к передаче высокотехнологичного вооружения Украине.

В качестве примера приведу и поставку Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin во время первой президентской каденции Дональда Трампа. Тогда американская сторона настаивала, чтобы эти комплексы хранились вдали от линии фронта — на Яворивском полигоне. Такое решение было связано именно с опасениями, что современное вооружение может быть захвачено русскими войсками.

Аналогичные риски американская администрация учитывает и сегодня, когда речь идет о возможной передаче Украине технологий производства ракет-перехватчиков PAC-3.

Риск утечки информации

Еще одним фактором, влияющим на позицию США, является вопрос защиты секретной информации.

Среди западных партнеров существует обеспокоенность по поводу деятельности российской агентуры в украинских государственных структурах, в частности в силовых органах и специальных службах.

Обратите внимание на многочисленные случаи разоблачения сотрудников СБУ на руководящих должностях, подозреваемых в сотрудничестве со специальными службами страны-оккупанта. Именно подобные истории формируют у западных партнеров дополнительные опасения относительно передачи Украине наиболее чувствительных военных технологий.

Именно поэтому в Вашингтоне могут ставить вопрос о том, существуют ли достаточные гарантии, что технологии производства ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot не окажутся в распоряжении Москвы.

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Есть ли у Европы альтернатива Patriot

Относительно возможных альтернатив американским системам отмечу, что европейские страны имеют современные комплексы противовоздушной обороны, однако и они сталкиваются с рядом проблем.

В частности, речь идет о франко-итальянских зенитно-ракетных комплексах SAMP/T, которые уже были переданы Украине.

Однако главной проблемой остается не столько недостаточное количество самих комплексов, сколько дефицит ракет-перехватчиков к ним. Пока европейская оборонная промышленность не способна обеспечить достаточные объемы производства антибалистических ракет, даже для уже переданных Украине систем.

Именно поэтому возлагать большие надежды исключительно на европейскую помощь пока не стоит. Проблема дефицита ракет-перехватчиков существует не только в Украине, но и среди союзников в целом.

Вместо перехвата — удары по производителям

По моему убеждению, Украина должна изменять подход к противодействию российским ракетным атакам.

Я считаю, что вместо попыток перехватывать каждую выпущенную противником баллистическую ракету, необходимо уничтожать предприятия российского военно-промышленного комплекса, занимающиеся производством такого вооружения.

Именно удары по производственным мощностям могут стать более эффективным способом уменьшения российского ракетного потенциала в долгосрочной перспективе.

Приведу примеры украинских ударов по предприятиям оборонной промышленности противника, продемонстрировавшим положительный результат. В частности, атаки по Кировскому предприятию и Воткинскому заводу задействованы в производстве баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет.

Именно масштабирование подобных ударов способно значительно эффективнее влиять на возможности врага совершать массированные ракетные удары по Украине, чем попытки компенсировать нехватку ракет-перехватчиков путем их закупки или получения от партнеров.

Украина должна делать ставку на свои возможности

В свою очередь обратите внимание на развитие украинских ударных средств. Сегодня Украина уже имеет существенные возможности для нанесения ударов по военным объектам на территории противника, а также наращивает производство беспилотников и работает над собственными ракетными программами.

Конкретно развитие дальнобойного вооружения обязано значительно усложнить создание баллистических и крылатых ракет и уменьшить интенсивность русских атак.

Дело в том, что российская система противовоздушной обороны не способна эффективно противодействовать таким ударам, что открывает Украине дополнительные возможности для поражения военной инфраструктуры противника.

Может ли позиция США измениться?

Несмотря на заявление Вашингтона об отказе передавать лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, вопрос вряд ли можно считать окончательно закрытым. Дональд Трамп уже неоднократно демонстрировал готовность менять свои заявления о поддержке Украины в зависимости от политической ситуации и переговоров.

Нынешняя позиция Белого дома объясняется сочетанием двух факторов. Первый — стремление США сохранить контроль над критически важными военными технологиями и минимизировать риски их возможного попадания в спецслужбы страны-оккупанта. Второй — использование вопроса поставки вооружений как одного из инструментов политического влияния накануне потенциальных переговоров между Киевом и Москвой.

В то же время подчеркиваю, что даже в случае получения Украиной лицензии это не стало бы скорым решением проблемы дефицита ракет-перехватчиков. По-моему, создание полноценного производства потребовало бы значительного времени, финансовых ресурсов и современной производственной базы.

В то же время наиболее эффективным способом уменьшить российский ракетный потенциал я считаю системное поражение предприятий военно-промышленного комплекса противника, производящих ракеты и другие средства воздушного нападения.

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