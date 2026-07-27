Альтернатива Patriot: Украина назвала крайний срок создания системы ПВО "Фрея", — Reuters

Украина планирует получить прототип европейской противоракетной системы "Фрея" уже в первой половине 2027 года. Проект должен стать более доступной альтернативой американским системам Patriot, которые в настоящее время составляют основу защиты от российских баллистических ракет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давида Алояна, который координирует проект "Фрея".

По его словам, в ближайшее время должно состояться первое заседание международного руководящего комитета, который оценит расходы на исследования и разработку системы.

"Поскольку мы работаем в очень сжатые сроки, у нас есть амбициозная цель — подготовить MVP (минимально жизнеспособный продукт) в первой половине следующего года. Это будет прототип, который уже сможет продемонстрировать первые практические результаты", — сказал Алоян.

Коалиция по созданию противоракетной системы была официально создана две недели назад на саммите в Париже. В ней приняли участие лидеры десяти европейских стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, а также около десяти оборонных компаний.

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В настоящее время Украина зависит от американских систем Patriot, которые остаются единственным оружием, способным надежно сбивать российские баллистические ракеты. В то же время поставки этих комплексов затрудняются политическими факторами, ограниченными запасами и длительным циклом производства.

По словам Алояна, Украина готова предоставить для проекта пусковую установку и ракету-перехватчик. Зеленский ранее заявлял, что это "лишь вопрос испытаний", и выразил надежду, что система станет боеспособной в течение года.

Киев рассчитывает, что союзники обеспечат проект современными радарами, датчиками и технологиями наведения и управления ракетами. К инициативе уже присоединились компании Eurosam, Leonardo, Thales и Saab, а украинская Fire Point станет главным промышленным партнером. В прошлом месяце она также заключила соглашение с немецкой компанией Hensoldt о поставке радаров.

Алоян пояснил, что "Фрею" создают по принципу открытой архитектуры, которая позволит странам использовать собственные компоненты.

"Общая логика этой системы заключается в том, что она имеет открытую архитектуру. Если Дания захочет систему "Фрея" с датским радаром Weibel — это возможно. Если Швеция выберет систему Saab — это тоже не проблема", — сказал он.

По словам чиновника, также рассматривается возможность создания отдельной структуры или фонда для финансирования проекта. Он добавил, что участие бизнеса наряду с правительствами должно ускорить работу, ведь "коалиция должна быть практической, а не политической".

Напомним, ранее Фокус рассказывал о проекте "Фрея" — новой системе противовоздушной обороны, разрабатываемой для перехвата баллистических ракет над Украиной и Европой. Об этом проекте впервые стало известно весной 2026 года. Тогда представители компании-разработчика сообщали, что система создается в сотрудничестве с Германией и Испанией, а ее первые испытания ожидаются в 2026–2027 годах.

Кроме того, в апреле 2026 года президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал ракету для зенитного ракетного комплекса "Корал", разработка которого началась еще в 2021 году.