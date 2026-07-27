Альтернатива Patriot: Україна назвала дедлайн створення системи ППО "Фрея", — Reuters

Україна планує отримати прототип європейської протиракетної системи "Фрея" вже у першій половині 2027 року. Проєкт має стати дешевшою альтернативою американським системам Patriot, які зараз є основою захисту від російських балістичних ракет.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давида Алояна, який координує проєкт “Фрея".

За його словами, найближчим часом має відбутися перше засідання міжнародного керівного комітету, який оцінить витрати на дослідження та розробку системи.

"Оскільки ми працюємо у дуже стислі терміни, маємо амбітну мету — підготувати MVP (мінімально життєздатний продукт) у першій половині наступного року. Це буде прототип, який уже зможе продемонструвати перші практичні результати", — сказав Алоян.

Коаліцію зі створення протиракетної системи офіційно запустили два тижні тому на саміті в Парижі. У ньому взяли участь лідери десяти європейських країн, зокрема президент України Володимир Зеленський, а також близько десяти оборонних компаній.

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Наразі Україна залежить від американських систем Patriot, які залишаються єдиною зброєю, здатною надійно збивати російські балістичні ракети. Водночас постачання цих комплексів ускладнюють політичні чинники, обмежені запаси та тривалий цикл виробництва.

За словами Алояна, Україна готова надати для проєкту пускову установку та ракету-перехоплювач. Зеленський раніше заявляв, що це "лише питання випробувань", і висловив сподівання, що система стане боєздатною протягом року.

Київ очікує, що союзники забезпечать проєкт сучасними радарами, сенсорами та технологіями наведення й керування ракетами. До ініціативи вже приєдналися компанії Eurosam, Leonardo, Thales і Saab, а українська Fire Point стане головним промисловим партнером. Минулого місяця вона також уклала угоду з німецькою компанією Hensoldt щодо постачання радарів.

Алоян пояснив, що “Фрею” створюють за принципом відкритої архітектури, яка дозволить країнам використовувати власні компоненти.

"Загальна логіка цієї системи полягає в тому, що вона має відкриту архітектуру. Якщо Данія захоче систему “Фрея” з данським радаром Weibel — це можливо. Якщо Швеція обере систему Saab — це також не проблема", — сказав він.

За словами посадовця, також розглядають створення окремої структури або фонду для фінансування проєкту. Він додав, що участь бізнесу разом із урядами має пришвидшити роботу, адже "коаліція повинна бути практичною, а не політичною".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про проєкт “Фрея” — нову систему протиповітряної оборони, яку розробляють для перехоплення балістичних ракет над Україною та Європою. Про цей проєкт уперше стало відомо навесні 2026 року. Тоді представники компанії-розробника повідомляли, що систему створюють у співпраці з Німеччиною та Іспанією, а її перші випробування очікуються у 2026–2027 роках.

Також у квітні 2026 року президент України Володимир Зеленський продемонстрував ракету для зенітного ракетного комплексу "Корал", розробку якого розпочали ще у 2021 році.