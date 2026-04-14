Украина показала ЗРК "Коралл": что известно о новой зенитной ракете класса "земля-воздух"

В Украине продолжается разработка собственных зенитных ракет, и на сегодня этот процесс вышел за пределы концепции и макета, рассказали западные аналитики. О том, что украинские Вооруженные силы вскоре получат отечественный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Коралл", свидетельствует видео с выставки оружия, которое появилось 13 апреля. Какие возможные характеристики ЗРК и ракеты "земля-воздух" "Коралл" и что известно о разработке нового средства поражения?

Ракета "Коралл" появилась на заднем плане видео президента Владимира Зеленского, а рядом заметили известные ракеты — "Ольха", "Нептун", Areion (похожа на "Паляницу"), при этом ранее эту разработку не показывали, говорится в статье оружейного портала Defense Blog. По виду изделия аналитики объяснили, что речь идет не о макете или выставочном образце, а о "промышленном образце ракеты "Коралл", который в значительной степени скрывался от общественности". Между тем на портале TWZ напомнили, что может идти речь о разработке КБ "Луч", о которой говорили незадолго до начала большой войны, в 2021 году. Фокус собрал выводы западных и украинских аналитиков относительно характеристик и разработки ЗРК "Коралл".

Разработка КБ "Луч" — ракета "Коралл" — демонстрировалась на выставке "Оружие и безопасность" в 2021 году, рассказали на портале "Милитарный". Аналитики DB и TWZ отметили, что изделие, которое фигурировало на видео Зеленского, может быть именно этим средством поражения.

ЗРК Украины — характеристики ракеты "Коралл"

На основе заявлений разработчиков и новых кадров апреля 2026 года, определили возможные характеристики ЗРК "Коралл":

внешний вид — закругленная форма "носа" характерна для баллистической, а не крылатой ракеты. Заметны хвостовые стабилизаторы;

физические размеры — длина 4,3 м, диаметр 26 см;

вес — общий 300 кг, боевая часть 25 кг;

высота поражения целей — около 10 км;

дальность поражения — 30-50 км;

скорость — около 1100 м/с;

наведение — инерционная система и активная радиолокационная головка самонаведения;

пусковая установка — для наземных ЗРК, кораблей и, вероятно, даже с воздуха. Среди прочего, называли старые советские ЗРК "Бук" и С-300.

ЗРК Украины — характеристики ракеты "Коралл", 2021 год Фото: Милитарный

На аналитических порталах также рассказали о некоторых особенностях украинского ЗРК "Коралл".

Могут использоваться компоненты секции управления и крыльев для ракеты "воздух-воздух" IRIS-T. Об этом, вероятно, говорит соглашение испанской компании-производителя Sener с КБ "Луч", "Радионикс" (и также с Fire Point) в марте 2026 года, написали на портале Defense Express. Разработчики говорили об использовании проверенных систем — двигателя, головки самонаведения, двигателя коррекции импульсов, инерционной навигационной системы и бесконтактного радио- или лазерного детонатора. Вероятно, будет использоваться "газодинамическая система управления с обычными управляющими поверхностями, соединенными с лопастями вектора тяги в выпускном сопле, для обеспечения маневренности на конечной стадии", говорится в материале TWZ. Уточняется, что это нужно для сбивания высокоманевренных воздушных целей на экстремальных высотах. Ранее ракеты "Коралл" имели двигатели типа Patriot PAC-3 для повышенной точности в момент выхода на цель, но впоследствии они исчезли из макетов и вместо них появились стабилизаторы с увеличенной площадью поверхности.

Западные медиа отметили, что сделали выводы на основе открытых данных, а официальных заявлений по ЗРК "Коралл" пока не было.

Что известно о ЗРК Украины — детали

Отметим, в марте 2026 года Фокус писал о ЗРК Украины, на появление которого намекал директор Агентства оборонных закупок (АОЗ) Арсен Жумадилов. По словам чиновника, Украина начала изготавливать собственные зенитные ракеты. При этом речь идет как о новых разработках, так и о модернизации советских ракет: других деталей не было.

Напоминаем, 13 апреля глава комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский рассказал о разработке новейшего оружия ВСУ: о запуске собственных разведывательных спутников и о пусках экспериментальных ракет.