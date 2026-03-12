Украина начала выпускать собственные зенитные ракеты ПВО: какие ЗРК не зависят от Запада (видео)

Директор Агентства оборонных закупок (АОЗ) Арсен Жумадилов подтвердил, что Украина уже закупает зенитные ракеты собственного производства для усиления противовоздушной обороны. При этом речь идет как о модернизированных советских образцах, так и о новейших разработках. Какие именно ракеты ПВО могут получать Вооруженные силы Украины?

Украинские производители наладили изготовление зенитных ракет ПВО, а Минобороны их закупает для нужд Сил обороны, сказал Жумадилов в интервью медиа "Милитарный". Чиновник не уточнил, что о каких именно ракетах и ЗРК идет речь. Фокус отыскал информацию о некоторых системах ПВО, для которых Украина могла наладить производство.

Украинская ПВО — см. ответ Жумадилова с 1:24:25

Во время разговора с "Милитарным" прозвучал ответ на два вопроса: покупает ли Минобороны отечественные зенитные ракеты и это старая или новая разработка. Жумадилов лаконично подтвердил, что действительно существует производство и заказывают различные варианты средств поражения для ПВО.

Відео дня

"Да, есть такая номенклатура, и она выпускается нашими производителями", — сказал он.

Относительно уточнения о вариантах ракет, то глава АОЗ отказался называть точные данные. При этом Жумадилов уточнил, что может идти речь о доработке советских образцов оружия и изделий времен независимой Украины.

"Даже если оно остается с советских времен, это не тождественное изделие. Это все дорабатывается, дорабатывается, проходит испытания, идет модернизация. Этот процесс является непрерывным в отношении всей номенклатуры, как той, что была еще в те времена, так и той, что уже появилась во времена независимости", — добавил чиновник.

Жумадилов также отказался отвечать на вопрос, закупает ли Минобороны зенитные комплексы украинского производства.

Украинская ПВО — детали

Отметим, милитаристский портал Defense Express в июле 2025 года проанализировал номенклатуру ЗРК различных типов, которые получила украинская ПВО из-за рубежа или имела с советских времен или собственного производства. В перечне — около 30 позиций, среди них есть советские ЗРК "Игла", "Стрела", "Бук", С-300, украинские "Оса", "Стрела-10", "Franken-Бук". "Милитарный" добавил еще одну — ЗРК"Шершень", о котором рассказали в феврале 2026 года. Разработчики "Шершня" рассказали, что он работает с пятью типами зенитных ракет и среди них, в перспективе, будут украинские. Между тем еще до 2022 года медиа писали о восстановлении ракет С-300, модернизации"Иглы", полном цикле изготовления ракет Р-27 класса "воздух-воздух".

11 марта Фокус писал о проблемах с ракетами ПВО для Patriot, которые сбивают российские баллистические ракеты, но изготавливается в очень ограниченном количестве в США и в других странах. Аналитики Politico рассказали, что в течение недели войны в Иране американцы вместе с партнерами использовали 1000 таких ракет, а их производство — 200-600 ед. в год. При этом потребности Украины — 60 противоракет (при текущем темпе ударов ВС РФ).

Напоминаем, 7 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад может получить помощь в борьбе с дронами Ирана в обмен на ракеты Patriot. Между тем 12 марта заместителя командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров сообщил о планах создать аналог "Железного купола" над Украиной.