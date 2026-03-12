Украина создает собственный "Железный купол": в ПС объяснили, в чем отличие от израильского

Россия изменила тактику использования ударных беспилотников Shahed, запуская их большими группами. В ответ Воздушные силы Вооруженных Сил Украины готовят новую систему противодействия дронам и разрабатывают комплексную модель украинского "Железного купола".

В Украине работают над созданием собственной комплексной системы противовоздушной обороны, которую условно называют украинским "Железным куполом", сообщил в интервью журналистке Янине Соколовой заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров.

По словам заместителя командующего Воздушных сил ВСУ Павла Елизарова, такая система будет существенно отличаться от израильского аналога, прежде всего из-за масштабов украинской территории.

Он пояснил, что полностью прикрыть страну дорогими зенитными комплексами вроде Patriot или IRIS-T — невозможно ни с технической, ни с экономической точки зрения. Именно поэтому военное руководство утвердило концепцию многоуровневой системы ПВО. Она будет состоять из четырех компонентов.

"Он будет отличаться от израильского, потому что наш купол должен быть намного больше. На нашем куполе, скажем, израильский купол — это маленькое пятнышко такое, чисто по размерам, я имею в виду", — пояснил Елизаров.

По его словам, Воздушные силы уже системно работают над внедрением этой концепции. Параллельно военные адаптируют оборону к новой тактике российских атак. Елизаров отметил, что значительную часть дронов удается уничтожать еще на подступах к стране. По его оценкам, до половины вражеских дронов сбивают на границе или вдоль линии фронта. Там расположены наиболее подготовленные подразделения Сил обороны.

В то же время Россия изменила подход к использованию ударных дронов. Она начала запускать их большими группами, чтобы перегружать украинскую систему обороны.

"Они уже не летят какими-то малыми группами. Это напоминает, как кабаны по лесу бегут и сносят все на своем пути. И эта модель будет дальше усиливаться", — рассказал Елизаров.

Он добавил, что даже размещение мобильных огневых групп в несколько эшелонов не гарантирует полного перехвата. Если одновременно на одном участке пролетает, например, 15 беспилотников, то часть из них все равно может прорваться через оборону.

Именно поэтому Воздушные силы разработали новую тактику борьбы с беспилотниками, к которой сейчас постепенно переходят. Она предусматривает системное изменение подходов к противодействию массированным атакам дронов.

