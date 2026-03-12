Україна створює власний "Залізний купол": в ПС пояснили, в чому відмінність від ізраїльського

Росія змінила тактику використання ударних безпілотників Shahed, запускаючи їх великими групами. У відповідь Повітряні сили Збройних Сил України готують нову систему протидії дронам та розробляють комплексну модель українського "Залізного купола".

В Україні працюють над створенням власної комплексної системи протиповітряної оборони, яку умовно називають українським "Залізним куполом", повідомив в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров.

За словами заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Павла Єлізарова, така система суттєво відрізнятиметься від ізраїльського аналога, насамперед через масштаби української території.

Він пояснив, що повністю прикрити країну дорогими зенітними комплексами на кшталт Patriot або IRIS-T — неможливо ані з технічного, ані з економічного погляду. Саме тому військове керівництво затвердило концепцію багаторівневої системи ППО. Вона складатиметься з чотирьох компонентів.

"Він буде відрізнятися від ізраїльського, тому що наш купол повинен бути набагато більшим. На нашому куполі, скажімо, ізраїльський купол — це маленька плямочка така, суто за розмірами, я маю на увазі", — пояснив Єлізаров.

За його словами, Повітряні сили вже системно працюють над впровадженням цієї концепції. Паралельно військові адаптують оборону до нової тактики російських атак. Єлізаров зазначив, що значну частину дронів вдається знищувати ще на підступах до країни. За його оцінками, до половини ворожих дронів збивають на кордоні або вздовж лінії фронту. Там розташовані найбільш підготовлені підрозділи Сил оборони.

Водночас Росія змінила підхід до використання ударних дронів. Вона почала запускати їх великими групами, щоб перевантажувати українську систему оборони.

"Вони вже не летять якимись малими групами. Це нагадує, як кабани лісом біжать і зносять усе на своєму шляху. І ця модель буде далі посилюватися", – розповів Єлізаров.

Він додав, що навіть розміщення мобільних вогневих груп у кілька ешелонів не гарантує повного перехоплення. Якщо одночасно на одній ділянці пролітає, наприклад, 15 безпілотників, то частина з них все одно може прорватися через оборону.

Саме тому Повітряні сили розробили нову тактику боротьби з безпілотниками, до якої зараз поступово переходять. Вона передбачає системну зміну підходів до протидії масованим атакам дронів.

