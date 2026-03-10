Інженери створили дрон-амбіфію AVATAAR: несе вибухівку, ширяє у повітрі та воді (фото)

Дрон AVATAAR має крила для польоту у повітрі та сонар для роботи під водою, розповіли автори винаходу. Інноваційний пристрій може використовуватись для розвідки у двох середовищах та стане у нагоді для оборони від ворожих засобів ураження. Як працює дрон-амфібія та чи були аналогічні винаходи у Сил оборони України?

Безпілотник AVATAAR створив індійський стартап, який у березні 2026 року зробив презентацію винаходу і показав концепцію, але не готовий пристрій. Дрон назвали через англомовну абревіатуру Amphibious Vehicle for Autonomous Tactical Aerial: у перекладі — "Амфібійний транспортний засіб для автономної тактичної повітряної та водної розвідки", розповіли на порталі індійського стартапу. Пристрій може злітати з суші, долетіти у повітрі до потрібної цілі, пірнути у воду та виконати поставлене завдання. Винахід об'єднує кілька типів дронів — повітряного, надводного та підводного, ідеться у презентації винахідників.

Відео дня

Компанія презентувала винахід 5 березня та отримала фінансування — 125 млн рупій (близько 1 млн дол.). Як розповів керівник стартапу, дрон AVATAAR має тришаровий захист для роботи у повітрі та під водою. Каркас виготовлений з вуглецевого волокна, він стійкий до корозії у морській воді й, до всього, має спеціальне покриття для захисту від солі та сміття. Втім, його рекомендують промивати прісною водою після використання. Також наголошується, що вже створено прототип, який пройшов усі необхідні випробування.

Створення дронів — як виглядає безпілотник-амфібія AVATAAR Фото: AquaAirX

Характеристики дрона AVATAAR:

призначений для тактичних місій та розвідки;

форма — літакового типу, на передній кромці крил — пропелери (поки не уточнено, для польоту чи для переміщення у воді);

набір датчиків та устаткування — світлодіодні ліхтарі, модем, сонар, систему підводного позиціонування USBL (SeaTrac Ultra Short Baseline), гідроакустичний прилад для підводного вимірювання швидкості та курсу (доплерівський вимірювач швидкості, Doppler Velocity Log — DVL);

напрямки використання — для захисту портів, для застосування у якості баражувального боєприпасу, для підводного обстеження надструктури, для берегової розвідки, для пошуково-рятувальних операцій та екологічний моніторинг.

Розробники не показали відео роботи дрона AVATAAR, але опублікував візуалізацію з датчиками, які має новий безпілотник-амфібія. У відкритому доступі немає даних про розміри винаходу, дальність у воді та повітрі, висоту польоту, глибину занурення, вантажопідйомність, швидкість. Оскільки вказано, що пристрій несе вибухівку, то, ймовірно, вантажопідйомність близько 1-1,5 кг, як у деяких FPV.

Створення дронів — датчики AVATAAR Фото: AquaAirX

Створення дронів — чи є амфібії у ЗСУ

Зазначимо, у мережі можна відшукати інформацію про дрони-амфібії, які створили в Україні та готувались передати ЗСУ. Про один з таких випадків стало відомо ще у 2023-24 роках. Як розповів фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов, створили спеціальну модель Shrike FPV, який мав здатність сідати та стартувати з поверхні води. Тим часом у січні 2025 року стало відомо, що Китай створив перший у світі водолітаючий дрон Feiyi.

Створення дронів — майже амфібія Shrike FPV

Водночас, Сили оборони України активно використовують інші типи морських дронів. Серед них — безпілотник Magura V5, до якого прилаштували ракетну установку. Крім того, працюють Sea Baby (надводні) та Sub Sea Baby (підводні), які використовуються для ударів по кораблях, субмаринах та портах РФ. Ще один винахід — підводні дрони "Толока" та "Марічка", здатні пронести сотні кілограмів вибухівки через все Чорне море.

Нагадуємо, 4 березня на порталі Defense Express розповіли, як США модифікували морські дрони України Magura V7.