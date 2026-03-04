"Розумна" турель проти "Шахедів": США модифікували український морський дрон Magura V7, — ЗМІ

Український морський дрон Magura V7 отримав «розумну» турель Bullfrog від американських компаній Red Cat Holdings та Allen Control Systems. Нова конфігурація передбачає використання автономної системи для ураження дронів.

Red Cat Holdings, американський постачальник рішень у сфері безпілотних систем, оголосила про приєднання компанії Allen Control Systems до ініціативи Red Cat Futures Initiative. Цей консорціум спрямований на впровадження сучасних технологічних рішень для актуальних бойових умов, повідомляє Defense Express.

У межах співпраці компанії планують оцінити доцільність інтеграції автономної турелі Bullfrog на різні платформи для боротьби з дронами. Передусім ідеться про морські безпілотні системи підрозділу Blue Ops, який входить до структури Red Cat. Такий комплекс передбачається використовувати як для знищення повітряних безпілотників, так і для ураження інших цілей.

Відео дня

Співзасновник і генеральний директор Allen Control Systems, виробника турелі Bullfrog, наголосив на актуальності подібних рішень. Він зазначив, що зараз як Сполучені Штати, так й інші союзники шукають економічно ефективні способи протидії дронам. За його словами, встановлення автономної турелі на морський дрон у перспективі дозволить виконувати складніші та більш технологічні завдання.

Автономна турель Bullfrog може комплектуватися кулеметами M240, M2, M230 або M134, а за необхідності — й лазерними установками. У презентаційному відео розробники зробили акцент саме на здатності системи перехоплювати безпілотники, подібні до "Шахедів".

Попри те, що турель ще не проходила випробувань в Україні, вона вже поступово набирає популярності. Заявлено, що система здатна ефективно уражати цілі на відстані до 800 метрів при швидкострільності близько 850 пострілів за хвилину. Базовою платформою для встановлення Bullfrog стане морський дрон Variant 7 — український Magura V7, який компанія Red Cat планує збирати та реалізовувати у США. Про такі наміри повідомляли ще у травні минулого року. Платформа може перевозити до 650 кг корисного навантаження та адаптуватися під різні конфігурації — від бойових турелей до безпілотників і ракетного озброєння.

Magura V7 (Variant 7) має довжину 7,2 метра, дальність ходу понад 1400 км і розвиває швидкість близько 74 км/год. Базова вартість такого дрона становить приблизно $700 тисяч. Платформа працює на основі відкритої архітектури MOSA від Blue Ops та оснащена напівавтономною системою управління. Система передбачає можливість використання у форматі рою морських дронів.

Нагадаємо, що український дрон-перехоплювач "Салют" уже пройшов бойові випробування. Він продемонстрував здатність наздоганяти і знищувати дрони-камікадзе типу "Шахед", які використовують війська РФ.

Раніше ми також інформували, що аналітики зробили висновки про можливості українського підводного дрону Sub Sea Baby. Вони спирались на характеристики надводних версій Sea Baby та деталі спецоперації СБУ. Дрон продемонстрував високу ефективність під час атак на російські військові об’єкти в акваторії Чорного моря.