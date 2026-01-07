Які можливості нового дрона-перехоплювача "Салют": як збивали перший "Шахед" ЗС РФ (відео)

Український дрон-перехоплювач "Салют" пройшов випробування на полі бою і здатний наздогнати та знищити дрони-камікадзе "Шахед" Збройних сил Російської Федерації. На відео від компанії-виробника зенітний БпЛА злітає зі стартового майданчика у вигляді звичайної валізи, а на відео від бойового підрозділу — знищує ворожу ціль на висоті кількох кілометрів. Чим відрізняється новий виріб для збиття дронів ЗС РФ та чому у розробці брав участь бойовий підрозділ?

Між першим варіантом дрона-перехоплювача "Салют" та готовим пристроєм для збиття "Шахедів" пройшло два місяці, розповіли на порталі "Мілітарний". Наголошується, що у роботі над зенітним безпілотником брали участь військовослужбовці. Зокрема, вже через місяць після появи першого виробу інженери прибули на фронт і почали працювати з операторами найрезультативнішого підрозділу ППО. Разом з бійцями конструкцію апарата переробили відповідно до запитів ЗСУ, ідеться у статті. Перші варіанти БпЛА "Салют" збивали дрони "Гербера" та Zala, а остаточна модель успішно знешкоджує "Шахеди".

Дрони ЗСУ - зліт БпЛА "Салют"

Медіа не вказало назви компанії, яка створила дрон-перехоплювач "Салют", але опублікувало відео перших стартів безпілотника. З'ясувалось, що під час доопрацювань на передову взяли "3D-принтери, інструменти й навіть стаціонарні ПК", і врешті отримали результат, який задовольнив бойовий підрозділ ППО. Наголошується, що інженери швидко вносять зміни: від кількох днів до двох тижнів.

Як дрон-перехоплювач "Салют" збив "Шахед"

У статті також опублікували 30-секундне відео від підрозділу Sky Wars 47 окремої механізованої бригади "Маґура" з кадрами роботи дрона-перехоплювача "Салют". У перші секунди запису бачимо, як БпЛА наздоганяє російський безпілотник, який перебував на відстань 100-300 метрів. Останні моменти відео — момент влучання у ліве крило "Шахеда".

Дрони ЗСУ - кадри роботи БпЛА "Салют" від 47 бригади ЗСУ

Дрони ЗСУ — що відомо про зенітний БпЛА "Салют"

На "Мілітарному" опублікували основні характеристики дрона-перехоплювача "Салют":

швидкість — максимальна 320 км/год, крейсерська 180-200 км/год;

максимальна висота — 6 км;

максимальна дальність — 20 км;

можливості — камера за тепловізором, аналогова камери для роботи в сутінках, автоматичне захоплення цілі, донаведення на ціль.

Журналісти додали, що бійці ЗСУ вже можуть придбати дрони-перехоплювачі "Салют" на закритому військовому маркетплейсі Brave1: ціна не вказана.

Зазначимо, у грудні Фокус писав про зенітний дрон Sting, який наздогнав та підірвав російський ударний безпілотник "Герань-3". При цьому БпЛА наздогнав реактивний БпЛА, який здатен розвинути швидкість до 400-600 км/год.

У листопаді стало відомо про результативність дронів "Генерал Черешня AIR". У звіті ішлося про роботу БпЛА, який знешкоджував розвідувальні дрони ЗС РФ на відстані 15-100 км від фронту. Результати жовтня 2025 року — "мінус" 548 російських безпілотників (умовно, по 18 на добу).

Нагадуємо, у листопаді бійці 5 ОВМБР показали роботу дрона-мисливця, який збив розвідувальний БПЛА в умовах радіоелектронної боротьби.