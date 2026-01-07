Какие возможности нового дрона-перехватчика "Салют": как сбивали первый "Шахед" ВС РФ (видео)

Украинский дрон-перехватчик "Салют" прошел испытания на поле боя и способен догнать и уничтожить дроны-камикадзе "Шахед" Вооруженных сил Российской Федерации. На видео от компании-производителя зенитный БпЛА взлетает со стартовой площадки в виде обычного чемодана, а на видео от боевого подразделения — уничтожает вражескую цель на высоте нескольких километров. Чем отличается новое изделие для сбивания дронов ВС РФ и почему в разработке участвовало боевое подразделение?

Между первым вариантом дрона-перехватчика "Салют" и готовым устройством для сбивания "Шахедов" прошло два месяца, рассказали на портале "Милитарный". Отмечается, что в работе над зенитным беспилотником участвовали военнослужащие. В частности, уже через месяц после появления первого изделия инженеры прибыли на фронт и начали работать с операторами самого результативного подразделения ПВО. Вместе с бойцами конструкцию аппарата переделали в соответствии с запросами ВСУ, говорится в статье. Первые варианты БпЛА "Салют" сбивали дроны "Гербера" и Zala, а окончательная модель успешно обезвреживает "Шахеды".

Відео дня

Дроны ВСУ — взлет БпЛА "Салют"

Медиа не указало названия компании, которая создала дрон-перехватчик "Салют", но опубликовало видео первых стартов беспилотника. Выяснилось, что во время доработок на передовую взяли "3D-принтеры, инструменты и даже стационарные ПК", и в итоге получили результат, который удовлетворил боевое подразделение ПВО. Отмечается, что инженеры быстро вносят изменения: от нескольких дней до двух недель.

Как дрон-перехватчик "Салют" сбил "Шахед"

В статье также опубликовали 30-секундное видео от подразделения Sky Wars 47 отдельной механизированной бригады "Магура" с кадрами работы дрона-перехватчика "Салют". В первые секунды записи видим, как БпЛА догоняет российский беспилотник, который находился на расстоянии 100-300 метров. Последние моменты видео — момент попадания в левое крыло "Шахеда".

Дроны ВСУ — кадры работы БпЛА "Салют" от 47 бригады ВСУ

Дроны ВСУ — что известно о зенитном БпЛА "Салют"

На "Милитарном" опубликовали основные характеристики дрона-перехватчика "Салют":

скорость — максимальная 320 км/ч, крейсерская 180-200 км/ч;

максимальная высота — 6 км;

максимальная дальность — 20 км;

возможности — камера по тепловизору, аналоговая камеры для работы в сумерках, автоматический захват цели, донаведение на цель.

Журналисты добавили, что бойцы ВСУ уже могут приобрести дроны-перехватчики "Салют" на закрытом военном маркетплейсе Brave1: цена не указана.

Отметим, в декабре Фокус писал о зенитном дроне Sting, который догнал и взорвал российский ударный беспилотник "Герань-3". При этом БпЛА догнал реактивный БпЛА, который способен развить скорость до 400-600 км/ч.

В ноябре стало известно о результативности дронов "Генерал Черешня AIR". В отчете говорилось о работе БпЛА, который обезвреживал разведывательные дроны ВС РФ на расстоянии 15-100 км от фронта. Результаты октября 2025 года — "минус" 548 российских беспилотников (условно, по 18 в сутки).

Напоминаем, в ноябре бойцы 5 ОВМБР показали работу дрона-охотника, который сбил разведывательный БПЛА в условиях радиоэлектронной борьбы.