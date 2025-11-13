Взорвал российский БПЛА в воздухе: ВСУ показали работу нового дрона-охотника (видео)

Воины батальона беспилотных систем "Черная Стрела" начали использовать новый дрон-перехватчик для обнаружения, преследования и уничтожения российских беспилотников.

Кадры работы нового дрона-охотника были обнародованы на Facebook-странице 5 отдельной тяжелой механизированной бригады (5 ОВМБР).

Уничтожение дрона-разведчика РФ

На видео можно увидеть, как украинские операторы обнаруживают вражеский разведывательный БПЛА. Далее дрон-перехватчик открывает огонь, в результате чего беспилотник ВС РФ взрывается в воздухе.

Важно

"Работает новый дрон-охотник — специальный беспилотник для выявления, преследования и обезвреживания вражеских аппаратов. Он усиливает защиту нашего неба и снижает возможности противника", — говорится в подписи к видео.

Как отмечает "Милитарный" со ссылкой на операторов, перехватчик эффективно работает даже в условиях активного радиоэлектронного подавления. Среди его преимуществ — скорость реакции и автономность.

Напомним, украинская компания "Генерал Черешня" разработала коптер Bullet для уничтожения "Шахедов" и других российских беспилотников такого же типа.

Фокус также сообщал, что Украина и Великобритания планируют начать совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с "Шахедами".