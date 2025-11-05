Производитель ракеты "Рута" показал успешную работу системы ПВО с зенитными дронами (фото)
Европейская компания Destinus провела испытания своей системы борьбы с дронами под названием Hornet во время военных учений в Испании.
Во время учений Hornet успешно перехватил все три цели, продемонстрировав свою свою способность эффективно реагировать на воздушные угрозы в сложных оперативных условиях. Об этом пишет портал Infodefensa.
Как отмечают в издании, Hornet представляет собой автономную систему, предназначенную для нейтрализации роев дронов-камикадзе, разведывательных самолетов и неуправляемых ракет. Комплекс включает пусковые установки для зенитных БПЛА и новейшие датчики, с помощью которых осуществляется идентификация и отслеживание цели.
За испытанием Hornet наблюдали более 70 испанских военных, а также представители стран-членов НАТО и Европейского оборонного агентства. В будущем систему можно будет интегрировать в более широкие оборонные сети.
Эксперты портала Defense Express также предположили, что система Hornet может тайно тестироваться или уже и использоваться в Украине. Они отметили, что еще в начале 2024 года сообщалось, что Силы обороны Украины будут получать комплексы Hornet и ракето-дроны "Рута".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение объемов производства дронов-перехватчиков, предназначенных для защиты от российских БПЛА.
Фокус также сообщал, что французская компания Alta Ares совместно с украинскими инженерами запустила производство беспилотников-перехватчиков.