600-800 дронов в сутки: Украина нарастит производство перехватчиков, — Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение объемов производства дронов-перехватчиков, предназначенных для защиты от российских беспилотников.

До конца ноября Украина сможет производить 600-800 перехватчиков в сутки. Об этом президент сообщил во время общения с журналистами, передает "Укрінформ".

"Я говорил, что осенью будет до тысячи перехватчиков производиться в сутки. И оно будет производиться в сутки. Безусловно, непростая история. Мы считаем, что до конца ноября будет 600 — 800 производиться дронов-перехватчиков в сутки", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что реализация планов по наращиванию производства БПЛА-перехватчиков также зависит от российских обстрелов. Политик подчеркнул, что враг наносит удары не только по энергетической инфраструктуре Украины.

"Иногда прилетает у нас не только по энергетике, вы должны также это знать", — сказал президент.

