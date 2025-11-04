600-800 дронів на добу: Україна наростить виробництво перехоплювачів, – Зеленський (відео)

Президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення об’ємів виробництва дронів-перехоплювачів, призначених для захисту від російських безпілотників.

До кінця листопада Україна зможе виробляти 600-800 перехоплювачів на добу. Про це президент повідомив під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ".

Брифінг Володимира Зеленського

"Я казав, що восени буде до тисячі перехоплювачів вироблятись на добу. І воно буде вироблятись на добу. Безумовно, непроста історія. Ми вважаємо, що до кінця листопада буде 600 — 800 вироблятись дронів-перехоплювачів на добу", — заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що реалізація планів з нарощування виробництва БПЛА-перехоплювачів також залежить від російських обстрілів. Політик наголосив, що ворог завдає ударів не лише по енергетичній інфраструктурі України.

"Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати", — сказав президент.

Нагадаємо, спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти та Командування Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації випробували нову розробку для перехоплення КАБів.

Фокус також повідомляв, що Україна та Велика Британія розпочнуть спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими "Шахедами" в рамках проєкту Octopus.