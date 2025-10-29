Для перехоплення БПЛА: у Франції вироблятимуть передові дрони спільно з Україною

Французька компанія Alta Ares спільно з українськими інженерами запустила виробництво безпілотників-перехоплювачів.

Виробничі лінії для серійного випуску БПЛА наразі розгорнули у Франції, однак у майбутньому також розглядається можливість виробництва деяких компонентів в Україні. Про це пише "Мілітарний" з посиланням на Indigo Publications.

Як зазначають Технологічні Сили України, навесні 2025 року Alta Ares здобула перемогу в хакатоні НАТО, присвяченому пошуку рішень для протидії плануючим та керованим авіабомбам (КАБ). Уже влітку цього ж року компанія відкрила представництво в Україні.

Важливо

У НАТО вперше розгортають оперативний рій дронів: яка країна буде його використовувати

За даними організації, Alta Ares спеціалізується на розробці систем штучного інтелекту. Одним із флагманських продуктів компанії є Pixel-Lock — програмне забезпечення для наведення на базі ШІ, яке в режимі реального часу виявляє, відстежує та перехоплює численні повітряні загрози, забезпечуючи безпеку повітряного простору в зонах високого ризику.

Відео дня

"Вітаємо у спільноті Технологічних Сил України! Дякуємо за готовність ділитися своїми знаннями та переймати досвід українських виробників", — йдеться в публікації Технологічних Сил України.

Нагадаємо, спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти та Командування Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації випробували нову розробку для протидії КАБам.

Фокус також повідомляв, що канадська компанія Palladyne AI оголосила про співпрацю з виробником дронів Draganfly з метою інтеграції у безпілотники свого програмного забезпечення Pilot.