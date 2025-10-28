Захистить від КАБів РФ: випробувано нове рішення з використанням ШІ та дронів

Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та Командування Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ACT) випробували нову розробку для протидії керованим авіабомбам (КАБ).

Комплексне технічне рішення проти КАБів включає радар, програмне забезпечення зі штучним інтелектом (ШІ) та дрон-перехоплювач. Команди розробників протестували його на полігоні у Франції за ускладнених погодних умов, повідомляє Міністерство оборони України.

В ході випробувань "ціль" була успішно ідентифікована, супроводжена і захоплена радаром. Далі дрон-перехоплювач відпрацьовував ураження цілі за попередньо обрахованою траєкторією, використовуючи програмний продукт на основі ШІ.

Над розробкою наразі працюють компанії країн-членів НАТО та представники інноваційного оборонного сектору України за підтримки експертів Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Як зазначають у Міноборони, проєкт з протидії російським керованим авіабомбам стартував у березні 2025 року з проведення на базі JATEC 15-го інноваційного конкурсу НАТО. У результаті журі відібрало трьох переможців серед 40 команд: Alta Ares, Tytan Technologies та ATREYD.

"Розробка пройшла шлях від концепції до прототипів різного рівня технологічної імплементації та покликана захистити українських військових та цивільне населення від однієї з найбільш руйнівних загроз сучасної війни", — наголосили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, південнокорейська компанія Nearthlab представила новий автономний дрон-перехоплювач KAiDEN.

Фокус також повідомляв, що Україна та Велика Британія розпочнуть спільне виробництво перехоплювачів "Шахедів".