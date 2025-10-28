Защитит от КАБов РФ: испытано новое решение с использованием ИИ и дронов

Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и Командование Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации (ACT) испытали новую разработку для противодействия управляемым авиабомбам (КАБ).

Комплексное техническое решение против КАБов включает радар, программное обеспечение с искусственным интеллектом (ИИ) и дрон-перехватчик. Команды разработчиков протестировали его на полигоне во Франции при осложненных погодных условиях, сообщает Министерство обороны Украины.

В ходе испытаний "цель" была успешно идентифицирована, сопровождена и захвачена радаром. Далее дрон-перехватчик отрабатывал поражение цели по предварительно рассчитанной траектории, используя программный продукт на основе ИИ.

Над разработкой сейчас работают компании стран-членов НАТО и представители инновационного оборонного сектора Украины при поддержке экспертов Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

Как отмечают в Минобороны, проект по противодействию российским управляемым авиабомбам стартовал в марте 2025 года с проведения на базе JATEC 15-го инновационного конкурса НАТО. В результате жюри отобрало трех победителей среди 40 команд: Alta Ares, Tytan Technologies и ATREYD.

"Разработка прошла путь от концепции до прототипов разного уровня технологической имплементации и призвана защитить украинских военных и гражданское население от одной из самых разрушительных угроз современной войны", — отметили в оборонном ведомстве.

