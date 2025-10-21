В Южной Корее создали быстрый дрон-перехватчик KAiDEN: чем он может быть полезен Украине

Южнокорейское предприятие Nearthlab представило новый автономный дрон-перехватчик KAiDEN на оборонной выставке ADEX 2025.

Беспилотник должен перехватывать и поражать воздушные угрозы, используя высокую скорость и встроенную систему искусственного интеллекта. Об этом пишет издание Defence Blog, ссылаясь на данные от Nearthlab.

Разработчик утверждает что, KAiDEN развивает скорость более 250 км/ч и способен обнаруживать, отслеживать и поражать цели в режиме реального времени. Дрон весом 2,8 кг поднимает полезную нагрузку весом 1 кг и обладает дальностью дествия до 5 км. Система оснащена функциями роевого управления и предназначена для полной интеграции в сети, чтобы поражать цели как в воздухе, так и на земле.

Судя по опубликованным кадрам, KAiDEN поражает цели путем тарана, и неизвестно, использует ли боевую часть. На фото он поразил крупный гексакоптер над водоемом.

Дрон-перехватчик KAiDEN сбивает гексакоптер во время испытаний Фото: defence blog

Компактность и небольшие размеры БПЛА (455х455х400 мм) обеспечивают легкую подготовку и запуск. Nearthlab отмечает, что KAiDEN разработан для интеграции с существующими системами обороны, чтобы войска могли быстро реагировать на угрозы в условиях конфликта.

Компания также разработала систему дистанционного развертывания KAiDEN LAUNCHER для хранения и автономного запуска перехватчиков. Она включает пусковую установку весом менее 35 к, которую можно в любую погоду использовать в полевых условиях.

Она имеет всего один отсек, поэтому готовится к работе за считанные секунды. Нескольку установок можно объединить, если нужно отразить масштабную атаку, кроме того, это упрощает запуск роя. Прочная конструкция пусковой установки включает в себя защиту электроники по стандарту IP65.

KAiDEN внешне похож на украинские перехватчики Sting. Военнослужащий Александр Карпюк считает, что такие БПЛА могут защищать от "Шахедов" эффективнее, чем пулеметы. Возможно, украинские военные смогут получить KAiDEN, чтобы протестировать в боевых условиях, как это уже происходит с другой техникой зарубежного производства.

Писали также, что в Украине прошел испытания новый дрон-перехватчик Bullet от компании "Генерал Черешня". Во время испытаний он разогнался до 309 км/ч. Разработчики готовятся к кодификации и серийному производству.