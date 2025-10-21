У Південній Кореї створили швидкий дрон-перехоплювач KAiDEN: чим він може бути корисний Україні

Південнокорейське підприємство Nearthlab представило новий автономний дрон-перехоплювач KAiDEN на оборонній виставці ADEX 2025.

Безпілотник має перехоплювати і вражати повітряні загрози, використовуючи високу швидкість і вбудовану систему штучного інтелекту. Про це пише видання Defence Blog, посилаючись на дані від Nearthlab.

Розробник стверджує, що, KAiDEN розвиває швидкість понад 250 км/год і здатний виявляти, відстежувати і вражати цілі в режимі реального часу. Дрон вагою 2,8 кг піднімає корисне навантаження вагою 1 кг і має дальність дії до 5 км. Система оснащена функціями ройового управління і призначена для повної інтеграції в мережі, щоб вражати цілі як у повітрі, так і на землі.

Судячи з опублікованих кадрів, KAiDEN вражає цілі шляхом тарана, і невідомо, чи використовує бойову частину. На фото він вразив великий гексакоптер над водоймою.

Дрон-перехоплювач KAiDEN збиває гексакоптер під час випробувань Фото: defence blog

Компактність і невеликі розміри БПЛА (455х455х400 мм) забезпечують легку підготовку і запуск. Nearthlab зазначає, що KAiDEN розроблено для інтеграції з наявними системами оборони, щоб війська могли швидко реагувати на загрози в умовах конфлікту.

Компанія також розробила систему дистанційного розгортання KAiDEN LAUNCHER для зберігання та автономного запуску перехоплювачів. Вона включає пускову установку вагою менше ніж 35 к, яку можна в будь-яку погоду використовувати в польових умовах.

Вона має лише один відсік, тому готується до роботи за лічені секунди. Кілька установок можна об'єднати, якщо потрібно відбити масштабну атаку, крім того, це спрощує запуск рою. Міцна конструкція пускової установки включає в себе захист електроніки за стандартом IP65.

KAiDEN зовні схожий на українські перехоплювачі Sting. Військовослужбовець Олександр Карпюк вважає, що такі БПЛА можуть захищати від "Шахедів" ефективніше, ніж кулемети. Можливо, українські військові зможуть отримати KAiDEN, щоб протестувати в бойових умовах, як це вже відбувається з іншою технікою закордонного виробництва.

Писали також, що в Україні пройшов випробування новий дрон-перехоплювач Bullet від компанії "Генерал Черешня". Під час випробувань він розігнався до 309 км/год. Розробники готуються до кодифікації та серійного виробництва.