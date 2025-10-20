Перехоплювачі "Шахедів": український швидкісний дрон Bullet пройшов випробування

Українська компанія "Генерал Черешня" розробила коптер Bullet для знищення "Шахедів" та інших російських безпілотників такого ж типу.

Виріб пройшов випробування, і його вже готують до серійного виробництва. Про це виробник повідомив на своїй сторінці у Facebook 20 жовтня.

Безпілотник коптерного типу "Генерал Черешня Bullet" розганяється швидше за 309+ км/год, тому може наздогнати "Шахед". Інформація телеметрії, яка відображалася на інтерфейсі оператора, підтверджує досягнення такої швидкості під час випробувань.

"Українське небо має бути безпечним. Без усякого ворожого мотлоху. "Генерал Черешня Bullet" — це реальний інструмент, який дасть змогу захистити українські об'єкти інфраструктури, житлові квартали та масиви. Ключове — захистити людські життя", — написав розробник, пообіцявши незабаром опублікувати відеозаписи влучань по "Шахедах".

Відео дня

Раніше представники компанії "Генерал Черешня" розповіли Bloomberg, що з лютого 2025 року їхні перехоплювачі AIR збили в небі над Україною понад 5000 російських БПЛА. Кожна ціль верифікована, зокрема дорогі безпілотники окупантів. Сам перехоплювач при цьому коштує близько 48 000 гривень.

"Це як купити iPhone, тільки дешевше і допомагає нам виграти війну", — прокоментував член ради директорів Андрій Лавренович.

Як писали раніше, "Генерал Черешня" почала розробляти перехоплювач "Шахедів" у першій половині 2025 року. Це поліпшена версія "Генерал Черешня AIR", призначеного для ураження розвідувальних БПЛА Zala і ударних "Ланцетів".

Раніше писали, як тривають перегони перехоплювачів між Україною та Росією. Обидві сторони прагнуть освоїти цю технологію і створити ефективні засоби, щоб отримати велику перевагу на війні.