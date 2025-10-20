Перехватчики "Шахедов": украинский скоростной дрон Bullet прошел испытания

Украинская компания "Генерал Черешня" разработала коптер Bullet для уничтожения "Шахедов" и других российских беспилотников такого же типа.

Изделие прошло испытания, и его уже готовят к серийному производству. Об этом производитель сообщил на своей странице в Facebook 20 октября.

Беспилотник коптерного типа "Генерал Черешня Bullet" разгоняется быстрее 309+ км/ч, поэтому может догнать "Шахед". Информация телеметрии, которая отображалась на интерфейсе оператора, подтверждает достижение такой скорости во время испытаний.

"Украинское небо должно быть безопасным. Без всякого вражеского хлама. "Генерал Черешня Bullet" — это реальный инструмент, который позволит защитить украинские объекты инфраструктуры, жилые кварталы и массивы. Ключевое — защитить человеческие жизни", — написал разработчик, пообещав вскоре опубликовать видеозаписи попаданий по "Шахедам".

Відео дня

Ранее представители компании "Генерал Черешня" рассказали Bloomberg, что с февраля 2025 года их перехватчики AIR сбили в небе над Украиной более 5000 российских БПЛА. Каждая цель верифицирована, в том числе дорогие беспилотники оккупантов. Сам перехватчик при этом стоит около 48 000 гривен.

"Это как купить iPhone, только дешевле и помогает нам выиграть войну", — прокомментировал член совета директоров Андрей Лавренович.

Как писали ранее, "Генерал Черешня" начала разрабатывать перехватчик "Шахедов" в первой половине 2025 года. Это улучшенная версия "Генерал Черешня AIR", предназначенного для поражения разведывательных БПЛА Zala и ударных "Ланцетов".

Ранее писали, как идет гонка перехватчиков между Украиной и Россией. Обе стороны стремятся освоить эту технологию и создать эффективные средства, чтобы получить большое преимущество на войне.