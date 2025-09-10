Новая гонка дронов между Украиной и Россией: кто и как может в ней победить

"Шахед", "Лютый" и другие ударные беспилотники стремительно усовершенствуются на войне в Украине, поэтому Украина и Россия спешат внедрить дроны-перехватчики для борьбы с ними, чтобы получить важное преимущество в войне.

Related video

Большое количество одновременно запущенных дронов, устойчивость связи к традиционным способам радиоэлектронной борьбы и системы искусственного интеллекта вызвали потребность в дешевых кинетических средствах поражения, которые можно производить массово. Ситуацию проанализировал журналист издания Forbes Викрам Миттал.

Особенности перехватчиков

Одним из главных преимуществ дронов-перехватчиков является наличие в России и Украине производственных линий, которые постоянно расширяются. Благодаря этому стоимость таких средств гораздо ниже по сравнению с зенитными ракетами, цена которых может достигать сотен тысяч долларов за единицу. В результате обе стороны могут массово применять их в боях.

Так называемые зенитные дроны также разработаны очень легкими и мобильными. Многие модели достаточно компактны, чтобы их можно было переносить в рюкзаке и запускать в полевых условиях без специального транспорта или громоздкого оборудования. Это обеспечивает широкое распространение по всей линии фронта, особенно в районах, где бойцы передвигаются преимущественно пешком.

При этом многие перехватчики достаточно быстрые, чтобы догонять вражеские дроны в полете. Их все чаще оснащают системами искусственного интеллекта для автономного распознавания и захвата целей.

Обе стороны наращивают производственные мощности, пытаясь обогнать друг друга не только в технологиях, но и по количество. По мнению Forbes, тот, кто создаст больше эффективных перехватчиков, получит более выгодные позиции для защиты своих сил и инфраструктуры. В то же время сторона, способная запускать больше ударных дронов, чем есть перехватчиков у противника, сохранит атакующее преимущество.

Дроны-перехватчики Украины

Украинские военные использовали FPV-дроны для перехвата российских разведывательных БПЛА более двух лет, а теперь внедряет большое количество специализированных перехватчиков для борьбы с "Шахедами", которые становятся все устойчивее к радиоэлектронным помехам. Сейчас зенитные дроны довольно эффективно сбивают БПЛА, сохраняя при этом дорогие средства ПВО для отражения крылатых и гиперзвуковых ракет.

Президент Владимир Зеленский объявил, что что большинство из 30 000 модулей искусственного интеллекта SkyNode S будут направлены на разработку беспилотников-перехватчиков.

Одним из наиболее известных украинских перехватчиков являются Sting производства компании "Дикі Шершні". Квадрокоптеры, напоминающие небольшие ракеты, развивает скорость более 300 км/ч и уже неоднократно перехватывали "Шахеды".

Украинский перехватчик дронов Sting охотится за "Шахедами" Фото: Telegram / Дикі шершні

Еще одной интересной системой является Titan, разработанный совместно с немецкими инженерами. Он оснащен искусственным интеллектом для автономного слежения и оптимизирован для борьбы с высокоскоростными российскими беспилотниками.

Украина также производит недорогие беспилотники самолетного типа, такие как "Техно Тарас", стоимостью менее 1600 долларов, достигающими высоты 6000 метров и дальности 35 километров. Украинская компания "Генерал Черешня" разработала перехватчик стоимостью 1000 долларов, с помощью которого, как сообщается, было сбито более 300 российских беспилотников. В рамках инициативы "Небесний Русоріз", продвигаемой блогером Сергеем Стерненко, инженеры создали коптеры, которые, по подсчетам военных, сбили более 400 российских разведывательных БПЛА.

Дроны-перехватчики России

Россия также активизировала разработку компактных кинетических перехватчиков дронов в ответ на участившиеся удары украинских беспилотников по глубине. Одной из наиболее распространенных моделей является система перехвата "Елка", которую российские силовики использовали во время празднования Дня Победы в Москве 9 мая.

Российский перехватчик-дронов "Елка" с системой самонаведения Фото: "Первый канал"

Эти комплексы используют принцип "выстрелил и забыл", когда система искусственного интеллекта захватывает цели и направляет дрон к ним. "Елка" способна перехватить небольшой дрон на расстоянии до одного километра. Россияне разрабатывают новые модели большей дальности, которые, как ожидается, вскоре поступят на вооружение.

На выставке "Архипелаг-2025" Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) представил несколько новых моделей, включая "Скворец ПВО", "Кинжал", "BOLT", "Овод ПВО" и "Крестник М". Каждая из систем способна вести огонь на высокой скорости: "Скворец ПВО" достигает скорости около 270 километров в час, а "Кинжал" — до 300 километров в час. По словам россиян, каждая из них оснащена системой захвата целей и предназначена для перехвата на малых высотах.

Российский дрон-перехватчик "Кинжал" на выставке Фото: Соцсети

Кроме дронов-камикадзе, в РФ разрабатывают и другие методы борьбы с БПЛА. Например, перехватчик "Осоед" стреляет сетями для захвата БПЛА противника на скорости до 140 километров в час. Его конструкция также позволяет использовать таранное наведение, обеспечивая универсальный кинетический подход.

Ранее украинский военный Александр Карпюк рассказал, насколько эффективно работают украинские перехватчики "Шахедов". По его словам, некоторые экипажи сбили больше дронов, чем ЗРК.