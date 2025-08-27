Перегонит поезд: "Дикие шершни" разогнали зенитный дрон Sting до рекордной скорости (видео)

Украинская компания-разработчик «Дикие Шершни» представила обновленную версию зенитного дрона Sting, который установил новый рекорд скорости. Если ранее аппарат развивал до 315 км/ч, то теперь этот показатель превысил предыдущий максимум.

Точные параметры производитель пока не раскрывает, однако опубликованное видео позволяет визуально сравнить динамику полета с записью от 11 августа, когда фиксировалась скорость 315 км/ч. Об этом сообщает Defense Express.

Полет заенитного дрона Sting на высокой скорости

По оценке экспертов, новый результат достигнут с учетом полетной нагрузки, эквивалентной боевой части. Еще на стадии испытаний в сентябре 2023 года прототип Sting показывал скорость до 325 км/ч, однако это было без дополнительного веса.

Отмечается, что для боевой версии показатель выше 315 км/ч означает качественный технологический рывок. Ведь высокая скорость играет ключевую роль:

позволяет быстрее настигать цели и поражать их еще до выхода за пределы радиуса действия дрона;

повышает вероятность уничтожения большего количества целей за один вылет;

дает оператору шанс на повторную атаку, если первая оказалась неуспешной.

Кадры боевой работы зенитного дрона Sting

"В этом случае скорость нужна не для рекорда, а с очень конкретной целью — эффективного перехвата российских разведывательных БПЛА и "Шахедов"", — подчеркивают аналитики.

По их словам, создание зенитного дрона для борьбы с барражирующими боеприпасами — задача технологически сложная. К примеру, в США пошли "дорогим путем", фактически превратив дрон в полноценную зенитную ракету с двигателем и системой самонаведения. Украина же делает ставку на более доступное и массовое решение: многофункциональные беспилотники, которые способны выполнять перехваты без высокой стоимости и сложной электроники.

Дрон ВСУ — детали

Напомним, беспилотник Sting имеет классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, который включает боеголовку и камеру. Дрон управляется с помощью очков виртуальной реальности и оснащен системой наведения на основе ИИ.

Беспилотник ранее уже проходил модернизацию. В частности, в феврале было опубликовано видео, где дрон смог разогнаться до 200 км/ч на высоте 1046 метров.