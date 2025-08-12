Истребитель "Шахедов" Sting стал еще опаснее: как его улучшили (видео)

Украинская компания "Дикие Шершни" модернизировала свой дрон-перехватчик Sting, созданный для защиты от российских "Шахедов", в частности, увеличив его скорость.

Related video

Видео полета улучшенного дрона Sting было опубликовано в официальном Telegram-канале "Диких Шершней". Телеметрия истребителя "Шахедов" указывает на то, что ему удалось разогнаться до 315 км/ч.

Испытания модернизированного дрона Sting

"Так рождаются новые истребители шахедов Sting. Еще быстрее и мощнее", — отметили разработчики в подписи к видео.

Что известно о дроне Sting

Информация о дронах Sting от компании "Дикие Шершни" впервые появилась осенью прошлого года. Тогда разработчики рассказали, что беспилотник способен летать со скоростью более 160 км/ч и на высоте более 3 км.

Важно

"Шахеды" теперь могут сбрасывать мины: в РФ впервые показали, как это происходит (видео)

Сообщалось, что Sting имеет классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, который включает боеголовку и камеру. БПЛА управляется с помощью очков виртуальной реальности и оснащен системой наведения на основе ИИ.

В феврале этого года "Дикие Шершни" сообщили об успешном тестировании улучшенной версии дрона Sting, которая способна летать вдвое дольше своего предшественника, при этом сохраняя скорость.

В августе основатель Odd Systems Ярослав Ажнюк сообщил, что дроны Sting используют тепловизионные камеры Kurbas отечественного производства. Они обеспечивают лучшее качество изображения, надежнее при сильных вибрациях и более устойчивы к влаге, чем китайские аналоги.

Напомним, в Украине также разработали дрон "Багнет", предназначенный для перехвата российских ударных беспилотников типа "Шахед" и "Гербера".