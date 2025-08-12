Винищувач "Шахедів" Sting став ще небезпечнішим: як його покращили (відео)

Українська компанія «Дикі Шершні» модернізувала свій дрон-перехоплювач Sting, створений для захисту від російських «Шахедів», зокрема, збільшивши його швидкість.

Related video

Відео польоту покращеного дрона Sting було опубліковано в офіційному Telegram-каналі "Диких Шершнів". Телеметрія винищувача "Шахедів" вказує на те, що йому вдалося розігнатися до 315 км/год.

Випробування модернізованого дрона Sting

"Так народжуються нові винищувачі шахедів Sting. Ще швидкіші й потужніші", — зазначили розробники в підписі до відео.

Що відомо про дрон Sting

Інформація про дрони Sting від компанії "Дикі Шершні" вперше з'явилася осінню минулого року. Тоді розробники розповіли, що безпілотник здатен літати зі швидкістю понад 160 км/год і на висоті понад 3 км.

Важливо

Повідомлялось, що Sting має класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом, який включає боєголовку та камеру. БПЛА управляється за допомогою окулярів віртуальної реальності та оснащений системою наведення на основі ШІ.

У лютому цього року Дикі Шершні" повідомили про успішне тестування покращеної версії дрона Sting, яка здатна літати вдвічі довше за свого попередника, водночас зберігаючи швидкість.

У серпні засновник Odd Systems Ярослав Ажнюк повідомив, що дрони Sting використовують тепловізійні камери Kurbas вітчизняного виробництва. Вони забезпечують кращу якість зображення, надійніші за сильних вібрацій та більш стійкі до вологи, ніж китайські аналоги.

Нагадаємо, в Україні також розробили дрон "Багнет", призначений для перехоплення російських ударних безпілотників типу "Шахед" та "Гербера".