"Шахеди" тепер можуть скидати міни: в РФ вперше показали, як це відбувається (відео)
Ударні безпілотники «Шахед», які Російська Федерація використовує для ударів по території України, тепер можуть нести протитанкові міни для скидання.
Роботу модернізованих "Шахедів" продемонстрували провоєнні російські Telegram-канали. На відео звернув увагу український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Судячи з опублікованих кадрів, російський "Шахед" тепер може нести дві міни. Ворог стверджує, що розробка призначена для підриву військової логістики Сил оборони України.
"Противник сьогодні показав, як саме відбувається мінування. Я поки не впевнений, що відео з "Шахеда", але принцип той самий. Стверджують, що будуть мінувати логістику", — написав "Флеш".
"Шахеди" з мінами: що відомо
Раніше Сергій "Флеш" попереджав, що росіяни оснастили "Шахеди" касетами з протитанковими мінами ПТМ-3, розташованими під крилами. Такі безпілотники вже були зафіксовані одразу в кількох регіонах України.
За словами експерта, ця модернізація є проблемою як для військових, так і для цивільних. Він також опублікував фото боєприпасу, закликавши звертати увагу на подібні предмети і при виявленні не під'їжджати до них машинами.Важливо
"Ця міна має магнітний детонатор і реагує на техніку поруч. Поки що задум противника не зрозумілий, що вони хочуть минути і навіщо. Може, це теракти на дорогах загального користування, а може спроба атакувати наше сільське господарство", — написав "Флеш".
Нагадаємо, за даними розвідки, у 2025 році Росія планує виготовити приблизно 40 тисяч безпілотників "Шахед" та 24 тисячі дронів-приманок "Гербера". РФ також вдосконалила свої "Шахеди", зробивши їх більш смертоносними та стійкішими перед засобами РЕБ.