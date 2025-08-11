"Шахеды" теперь могут сбрасывать мины: в РФ впервые показали, как это происходит (видео)

Ударные беспилотники "Шахед", которые Российская Федерация использует для ударов по территории Украины, теперь могут нести противотанковые мины для сброса.

Работу модернизированных "Шахедов" продемонстрировали провоенные российские Telegram-каналы. На видео обратил внимание украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Судя по опубликованным кадрам, российский "Шахед" теперь может нести две мины. Враг утверждает, что разработка предназначена для подрыва военной логистики Сил обороны Украины.

"Противник сегодня показал, как именно происходит минирование. Я пока не уверен, что видео с "Шахеда", но принцип тот же. Утверждают, что будут минировать логистику", — написал "Флеш".

"Шахеды" с минами: что известно

Ранее Сергей "Флеш" предупреждал, что россияне оснастили "Шахеды" кассетами с противотанковыми минами ПТМ-3, расположенными под крыльями. Такие беспилотники уже были зафиксированы сразу в нескольких регионах Украины.

Кассета с ПТМ-3 Фото: Telegram/serhii_flash

По словам эксперта, эта модернизация является проблемой как для военных, так и для гражданских. Он также опубликовал фото боеприпаса, призвав обращать внимание на подобные предметы и при обнаружении не подъезжать к ним машинами.

"Эта мина имеет магнитный детонатор и реагирует на технику рядом. Пока что замысел противника не понятен, что они хотят миновать и зачем. Может, это теракты на дорогах общего пользования, а может попытка атаковать наше сельское хозяйство", — написал "Флеш".

Напомним, по данным разведки, в 2025 году Россия планирует изготовить примерно 40 тысяч беспилотников "Шахед" и 24 тысячи дронов-приманок "Гербера". РФ также усовершенствовала свои "Шахеды", сделав их более смертоносными и устойчивыми перед средствами РЭБ.