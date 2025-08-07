Для уничтожения "Шахедов": что известно о новом украинском перехватчике "Багнет" (фото)

В Украине разработали дрон "Багнет", предназначенный для перехвата российских ударных беспилотников типа "Шахед" и "Гербера".

Новый украинский БПЛА-перехватчик на 85% состоит из отечественных комплектующих. В ближайшие месяцы производство будет полностью локализовано, рассказали разработчики порталу "Милитарный".

Сообщается, что дрон "Багнет" может сбивать "Шахеды" на высоте до 5 км, его дальность полета достигает 40 км. Последние изменения в конструкции учитывают рост скорости "Шахедов" — до 220-250 км/ч.

Дрон "Штык" в 2025 году Фото: Милитарный

Беспилотник получил боевую часть весом 1 кг с ударным ядром, которое позволяет уничтожать вражеские дроны в воздухе и минимизировать риск падения обломков. Программное обеспечение позволяет БПЛА автоматически прокладывать оптимальный маршрут к цели. Также есть функция автоматического взлета и возвращения в случае необнаружения цели.

По данным издания, "Багнет" уже используется несколькими подразделениями Сил обороны Украины и имеет подтвержденные поражения вражеских дронов. Сейчас инженеры работают над внедрением финального донаведения, которое позволит сделать перехватчик полностью автономным.

"Основная цель — максимально упростить управление системой до формата "запустил и забыл", что позволит повысить эффективность мобильных огневых групп ПВО", — отметили в издании.

Команда также разрабатывает систему "спящих" бортов — удаленно управляемых беспилотников, которые могут одновременно контролироваться из одного пункта. Это позволит оператору в Киеве, Львове или любом другом городе управлять сразу тремя станциями, каждая из которых будет иметь до пяти БПЛА.

Напомним, украинская компания RC Direction представила на выставке IDEF 2025 в Стамбуле передовой дрон Interceptor 2.0, предназначенный для противодействия разведывательным и ударным беспилотникам.

Фокус также сообщал, что одесское конструкторское бюро "Технари" разработало собственный многоразовый реактивный дрон-перехватчик под названием "Мангуст".