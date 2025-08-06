Защитит от скоростных дронов РФ: что известно о новом перехватчике Interceptor 2.0

Украинская компания RC Direction представила на выставке IDEF 2025 в Стамбуле передовой беспилотный летательный аппарат Interceptor 2.0, предназначенный для противодействия разведывательным и ударным беспилотникам врага.

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Дрон Interceptor 2.0 разработан для точного перехвата быстродвижущихся воздушных платформ в режиме реального времени. Если цель не обнаружена, БПЛА может безопасно вернуться на базу, сообщает Army Recognition.

Беспилотник оснащен модулем автоматизированного захвата цели и функцией автоматической блокировки. Это сочетание позволяет быстро выявлять, отслеживать и поражать вражеские воздушные средства как днем, так и ночью.

Одноконтурный турбореактивный двигатель позволяет дрону Interceptor 2.0 развивать максимальную скорость 320 км/ч и крейсерскую скорость 220 км/ч. Эффективная дальность перехвата составляет до 30 км при использовании с радаром типа RADA, хотя система телеметрии и управления может работать до 75 км. Размах крыльев БПЛА составляет 1500 мм, а длина — 1650 мм.

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По данным портала, архитектура связи БПЛА включает защищенные цифровые и аналоговые видеоканалы, что обеспечивает бесперебойное управление даже в средах, насыщенных помехами радиоэлектронной борьбы. Это не только предотвращает отслеживание оператора, но и делает дрон практически незаметным для вражеской разведки.

В издании также отметили, что Interceptor 2.0 имеет ряд преимуществ, по сравнению с беспилотниками-перехватчиками и барражирующими боеприпасами предыдущего поколения. Его компактная рама, взлетный вес 10,4 кг и грузоподъемность 1,6 кг откалиброваны для маневренности, а не для доставки тяжелой полезной нагрузки. Дрон также оптимизирован для быстрого запуска с катапульты, даже в сложных условиях, таких как скорость ветра до 12 м/с и температура от -30°C до +40°C.

"Платформа особенно актуальна в современных сценариях асимметричной и гибридной войны, где возможности быстрого перехвата могут предотвратить наблюдение или атаки на критически важные передовые подразделения и инфраструктуру", — отметили в издании.

Напомним, одесское конструкторское бюро "Технари" разработало собственный многоразовый реактивный дрон-перехватчик "Мангуст".

Фокус также сообщал, что на немецкой выставке LandEuro 2025 был представлен дрон-перехватчик AngryCat от украинской компании Venator Technologies.