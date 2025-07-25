Новый беспилотный "зверь" против "Шахедов": на что способен перехватчик AngryCat

На немецкой выставке LandEuro 2025 был представлен дрон-перехватчик AngryCat, разработанный украинской компанией Venator Technologies. Основная его задача — уничтожение российских БПЛА, таких как "Шахед", "Ланцет", "Орлан" и Zala.

Related video

Дрон AngryCat способен работать автономно с помощью систем наведения, включающих радар, звуковые датчики и видео-/тепловизионные камеры. Кроме перехвата БПЛА, его также можно использовать для поражения наземных целей, сообщает Army Recognition.

Заявленные характеристики дрона-перехватчика AngryCat:

крейсерская скорость — 250 км/ч;

высота полета — до 4500 метров;

время полета — до 15 минут;

дальность полета — 30 км;

грузоподъемность — 1 кг;

общий полетный вес — 12 кг.

Работа системы полностью автоматизирована, что позволяет уменьшить зависимость от операторов-людей. Военные могут подготовить БПЛА к взлету примерно за 25 минут, что делает его пригодным для быстрого развертывания в ответ на угрозы. Запуск осуществляется с помощью пневматической катапульты.

Важно

Догонят "Шахеды": дроны "Генерал Черешня" превратят в недорогие перехватчики

"AngryCat и другие дроны-перехватчики считаются жизненно важными компонентами противовоздушной обороны, дополняя существующие системы, такие как ракеты класса "земля-воздух" и зенитные пушки", — отметили в издании.

По данным портала, компания Venator Technologies была основана в июне 2022 года и специализируется на разработке беспилотных авиационных систем. Кроме AngryCat, линейка продуктов Venator включает барражирующие боеприпасы, такие как FlyCat.

Напомним, американский бизнесмен по технологиям и инженер программного обеспечения и бывший CEO Google Эрик Шмидт производит беспилотники для войны в Украине, в частности перехватчики российских "Шахедов".

Фокус также сообщал о том, что украинский производитель FPV-дронов Odd Systems и датская компания Terma Group объявили о совместной разработке автономного перехватчика дронов на базе искусственного интеллекта.