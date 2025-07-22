Догонят "Шахеды": дроны "Генерал Черешня" превратят в недорогие перехватчики

Украинский производитель дронов "Генерал Черешня" занимается разработкой беспилотника для перехвата российских "Шахедов", который сможет разгоняться до 250-300 километров в час.

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Цена будущего перехватчика будет ниже средней на рынке, отметил соучредитель компании "Генерал Черешня" Ярослав Гришин в интервью Forbes Ukraine.

"Мы немного вложили в разработку — это фактически улучшенная версия нашего противоразведывательного дрона "Генерал Черешня AIR". Он применяется против "Зала" и "Ланцетов" и стоит $800", — сказал Ярослав Гришин.

По словам соучредителя компании, этот БПЛА уже может похвастаться более чем 1500 успешными применениями на фронте. Ожидается, что аппарат будет кодифицирован, когда его подтвержденная скорость составит 250-300 километров в час.

Также сообщается, что "Генерал Черешня" собирает примерно 50 000 беспилотников ежемесячно. Часть БПЛА оснащены тепловизорами, другая часть — функцией перехвата. На БПЛА-перехватчики уже есть очередь, но производство тормозится из-за дефицита деталей.

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Как отмечает портал DOU, компания "Генерал Черешня" была основана в сентябре 2023 года. Основное направление ее деятельности — производство FPV-дронов, в частности дронов-перехватчиков и моделей на оптоволокне. Производитель уже имеет 14 кодифицированных продуктов, еще 7 находятся в процессе кодификации.

Напомним, украинская компания Odd Systems, которая специализируется на разработке тепловизионных камер и FPV-дронов, объявила о начале сотрудничества с датской Terma Group в разработке автономного перехватчика дронов на базе ИИ.

Фокус также писал о том, что украинские инженеры из проекта ODIN завершили испытания новой мобильной системы борьбы с "Шахедами" под названием Antishaheed. Комплекс уже работает в составе ударной группы ODIN Night Crew.