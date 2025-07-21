ВСУ будут сбивать российские дроны перехватчиками с ИИ: что о них известно

Украинская компания Odd Systems, которая специализируется на разработке тепловизионных камер и FPV-дронов, объявила о начале стратегического сотрудничества с датской Terma Group. Команды разрабатывают автономный перехватчик дронов на базе искусственного интеллекта (ИИ).

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В современной войне воздушные угрозы становятся все более сложными и масштабными. В связи с этим возникает потребность в автономных системах, способных самостоятельно обнаруживать, сопровождать и физически обезвреживать вражеские дроны, пишет портал DOU.

Как отмечают в издании, новые средства против БПЛА должны сочетать навигацию на базе компьютерного зрения, тепловизионную аналитику, автономную логику принятия решений и модульную архитектуру, пригодную к масштабированию. Системы также должны работать в условиях реального боя, без потребности в дорогих или узкоспециализированных компонентах.

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Ожидается, что Odd Systems возьмет за основу свои решения, которые уже используются в боевых условиях, в частности FPV-платформы и собственные тепловизоры. Кроме того, производитель имеет R&D-команду, работающую над визуальной навигацией, оптикой и софтом для беспилотников.

В свою очередь Terma принесет в проект свой опыт разработки оборонных систем для различных сред (воздух, земля, море, космос), а также мощности интегратора сложных сенсорных платформ.

Напомним, команда украинского проекта ODIN объявила об успешных испытаниях и начале применения новой мобильной системы противодействия дронам-камикадзе типа Shahed-136 и "Гербера".

Фокус также писал о том, что производители ударных дронов Darts начали поставлять Силам обороны Украины двухмоторную версию своих БПЛА небольшими сериями.