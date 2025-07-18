Дроны Darts стали еще опаснее: что известно об обновленных ударных БПЛА (видео)

Производители ударных дронов Darts начали поставлять Силам обороны Украины двухмоторную версию своих БПЛА небольшими сериями.

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Двухмоторный Darts сможет нести полезную нагрузку до 12-14 килограммов, поражать цели на расстоянии более 40 километров и использовать воздушный ретранслятор. Об этом рассказал представитель компании-производителя порталу "Милитарный" во время второго этапа испытаний DemoDay Brave1.

Второй этап испытаний DemoDay

По его словам, во время прошлых испытаний БПЛА преодолел целых 45 километров, сымитировав несколько заходов на цель. По возвращению беспилотник еще имел запас хода. При этом подъемный вес дрона больше, чем у одномоторного предшественника.

Сейчас также проводятся тестирования ретранслятора. Готовую функцию разработчики планируют продемонстрировать на следующих испытаниях.

"Мы приедем с очень интересными решениями, которое сейчас действительно необходимо на фронте", — сказал представитель компании.

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Отметим, что оборонный кластер проводит серию DemoDays по поиску комплексных решений с ударными дронами, которые могут поражать цели на расстоянии более 40 километров и использовать ретранслятор. Основная задача — создать систему, с которой военные смогут работать "из коробки".

Полный перечень требований к производителям не разглашается из соображений безопасности. На финальный этап испытаний будут допускаться только те беспилотники, которые соответствуют заявленному техническому заданию.

Напомним, украинские военные уже используют одномоторные дроны Darts, которые могут нести до 8 килограммов взрывчатки на расстояние до 55 километров. Их используют для уничтожения вражеской артиллерии, складов с боеприпасами и средств РЭБ.

Фокус также сообщал, что команда украинского проекта ODIN успешно испытала и начала практическое применение новой мобильной системы противодействия дронам-камикадзе типа Shahed-136 и "Гербера".