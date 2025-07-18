Дрони Darts стали ще небезпечнішими: що відомо про оновлені ударні БПЛА (відео)

Виробники ударних дронів Darts почали постачати Силам оборони України двомоторну версію своїх БПЛА невеликими серіями.

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Двомоторний Darts зможе нести корисне навантаження до 12-14 кілограмів, уражати цілі на відстані понад 40 кілометрів та використовувати повітряний ретранслятор. Про це розповів представник компанії-виробника порталу "Мілітарний" під час другого етапу випробувань DemoDay Brave1.

Другий етап випробувань DemoDay

За його словами, під час минулих випробувань БПЛА подолав цілих 45 кілометрів, зімітувавши декілька заходів на ціль. По поверненню безпілотник ще мав запас ходу. При цьому підйомна вага дрона більша, ніж в одномоторного попередника.

Наразі також проводяться тестування ретранслятора. Готову функцію розробники планують продемонструвати на наступних випробуваннях.

"Ми приїдемо з дуже цікавими рішеннями, яке зараз дійсно необхідне на фронті", — сказав представник компанії.

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Зазначимо, що оборонний кластер проводить серію DemoDays з пошуку комплексних рішень з ударними дронами, які можуть уражати цілі на відстані більш як 40 кілометрів та використовувати ретранслятор. Основна задача – створити систему, з якою військові зможуть працювати "з коробки".

Повний перелік вимог до виробників не розголошується з міркувань безпеки. На фінальний етап випробувань будуть допускатися тільки ті безпілотники, які відповідають заявленому технічному завданню.

Нагадаємо, українські військові вже використовують одномоторні дрони Darts, які можуть нести до 8 кілограмів вибухівки на відстань до 55 кілометрів. Їх використовують для знищення ворожої артилерії, складів із боєприпасами та засобів РЕБ.

Фокус також повідомляв, що команда українського проєкту ODIN успішно випробувала і почала практичне застосування нової мобільної системи протидії дронам-камікадзе типу Shahed-136 і "Гербера".