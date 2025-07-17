Дешевий реактивний БПЛА: на що здатен новий безпілотник SkyShark від MGI (фото)

Британська компанія MGI Engineering представила новий ударний безпілотник середньої дальності SkyShark, доступний для масового виробництва з низькою собівартістю.

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На презентації, що відбулася на аеродромі Енстоун в Оксфордширі, компанія MGI Engineering представила два варіанти SkyShark, повідомляє портал European Security & Defence (ESD).

Перший варіант SkyShark оснащений реактивними двигунами A300, розробленими у співпраці з оксфордською компанією Argive Ltd. Це повністю британська розробка, яка не залежить від іноземного ланцюга поставок.

В Британії представили дрони SkyShark

Другий варіант БПЛА отримав електричні канальні вентиляторні двигуни HS125 виробництва іншої британської компанії – Greenjets. Цей тихий силовий агрегат призначений для малопомітних місій з високим рівнем ризику.

Дрон SkyShark може автономно працювати без GPS, використовуючи систему навігації на основі картографування місцевості, а також нести 20 кг корисного навантаження на відстань понад 250 км зі швидкістю понад 450 км/год.

Запуск може здійснюватись, як зі смуги, так і з катапульти чи рампи. Сама конструкція модульна та дозволяє легко змінювати компоненти. Серед можливого корисного навантаження – вибухівка, засоби радіоелектронної боротьби, обладнання для розвідки, спостереження та рекогносцювання (ISR).

Серед ключових переваг SkyShark згадується доступність для масового виробництва та використання, а також низька собівартість, яка дозволяє розгортати БПЛА у великих обсягах. За даними MGI, SkyShark може бути доступним для закупки вже в серпні 2025 року.

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"Ця платформа є результатом британських інновацій, що працюють на повну потужність, розширюючи межі можливого в автономних, оперативних ударних можливостях. Від двигуна до корисного навантаження – все, що ми запустили сьогодні, було розроблено, побудовано та випробувано на рідній землі", — зазначив засновник і генеральний директор MGI Engineering Майк Гаскойн.

Нагадаємо, в США представили власний недорогий бойовий дрон LUCAS, розроблений компанією SpektreWorks для конкуренції іранським безпілотником Shahed-136.

Фокус також повідомляв, що українські інженери з проєкту ODIN завершили випробування нової мобільної системи боротьби з дронами Shahed-136.