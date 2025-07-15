Нова тактика РФ: "Флеш" показав російських дрон-"ждун" із сонячною батареєю (фото)

Збройні сили Російської Федерації застосовують FPV-дрони, оснащені сонячними панелями, які здатні перебувати в режимі очікування досить довгий час.

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Фото одного з таких дронів-"ждунів" опублікував фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі. Українські військові помітили цей БПЛА на вершині водонапірної вежі.

Дрон РФ на сонячній батареї Дрон РФ на сонячній батареї

За словами експерта, подібні безпілотники можуть використовуватись для різних цілей. До прикладу, вони здатні доставити відеокамеру на високу точку, занести маячок або ретранслятор, а також чекати на жертву для атаки.

"Сонячна панель дуже маленька, щоб забезпечувати живленням складну систему, але тримати дрон у черговому режимі може довго", — наголосив "Флеш".

Що відомо про дрони-"ждуни" РФ

На початку липня військовослужбовець 117-ї окремої бригади територіальної оборони Олександр Такул повідомив, що у прикордонних селах Сумської області стали знаходити дрони РФ, які сидять на дорогах, стежках та городах в очікуванні цілі.

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За його словами, російський оператор безпілотного літального апарату чекає на своїй позиції та спостерігає за ділянкою через окуляри чи монітор. Коли біля дрона-"ждуна" з'являється людина чи автівка, він злітає в повітря та атакує жертву. Цілями часто є мирні жителі, які намагаються вивезти своє майно, або просто вийшли на власний город.

Як зазначав "Флеш", ворог оснащує ці БПЛА спеціальними кріпленнями, які дозволяють їм приземлятись в засідки. Раніше росіяни аналогічним чином використовували безпілотники на оптоволоконному зв'язку. Для звичайного FPV-дрона ця тактика складніша, оскільки апарату потрібен прямий радіоканал для зльоту із землі.