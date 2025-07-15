Новая тактика РФ: "Флеш" показал российских дрон-"ждун" с солнечной батареей (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации применяют FPV-дроны, оснащенные солнечными панелями, которые способны находиться в режиме ожидания достаточно долгое время.

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Фото одного из таких дронов-"ждунов" опубликовал специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале. Украинские военные заметили этот БПЛА на вершине водонапорной башни.

Дрон РФ на солнечной батарее Дрон РФ на солнечной батарее

По словам эксперта, подобные беспилотники могут использоваться для различных целей. К примеру, они способны доставить видеокамеру на высокую точку, занести маячок или ретранслятор, а также ждать жертву для атаки.

"Солнечная панель очень маленькая, чтобы обеспечивать питанием сложную систему, но держать дрон в дежурном режиме может долго", — подчеркнул "Флеш".

Что известно о дронах-"ждунах" РФ

В начале июля военнослужащий 117-й отдельной бригады территориальной обороны Александр Такул сообщил, что в приграничных селах Сумской области стали находить дроны РФ, которые сидят на дорогах, тропах и огородах в ожидании цели.

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По его словам, российский оператор беспилотного летательного аппарата ждет на своей позиции и наблюдает за участком через очки или монитор. Когда возле дрона-"ждуна" появляется человек или автомобиль, он взлетает в воздух и атакует жертву. Целями часто являются мирные жители, которые пытаются вывезти свое имущество, или просто вышли на собственный огород.

Как отмечал "Флеш", враг оснащает эти БПЛА специальными креплениями, которые позволяют им приземляться в засады. Ранее россияне аналогичным образом использовали беспилотники на оптоволоконной связи. Для обычного FPV-дрона эта тактика сложнее, поскольку аппарату нужен прямой радиоканал для взлета с земли.